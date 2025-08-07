José Rafael Lantigua: gracias por confiar en mí

Cuando nos dan confianza las cosas salen bien. Una de ellas fue la designación como Directora Nacional de Folklore (2004-2008), que nunca tuve experiencia, pero lo tomé muy en serio con creatividad, pasión y gerencia y todo fluyó para bien, porque quedó un legado, una memoria de 180 páginas y el Centro de Documentación “Edna Garrido de Boggs”.

Cuando me llamó en el 2010 para proponerme como Coordinadora del Pabellón Libro-Cocina de la Feria Internacional del Libro le dije que no tenía el conocimiento para esta responsabilidad y me dijo “Xiomarita tú le pones tu sello” … y le puse bastante sello, lo hice diferente.

No se imagina lo que aprendí con usted. Continuamos dándonos apoyo con mi participación en la Revista Global de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, con el tema Raíces de la danza y el baile en la República Dominicana, a finales del pasado año. Hubo ocasiones que por razones de mi carácter no nos poníamos de acuerdo, era contestataria, pero tenía un don de aquietarme que no lo logra todo el mundo.

Todavía están frescas en mi memoria las palabras del audio que usted me envió, a raíz de las fotos que publiqué con Dagoberto Tejeda en mayo de este año, en el II Congreso de Patrimonio Inmaterial, auspiciado por el Centro Cultural BanReservas. “Entre coños”, en este audio me expresaba que la acción de Dagoberto Tejeda constituía un premio Nobel para mi trayectoria, a la vez que se desbordaba en elogios a mi quehacer cultural.

“Xiomara, eso merece un artículo, te lo prometo un día de estos. Yo nunca escribo artículo para nadie, ni para complacer a nadie, ni tampoco me lo has pedido. Eso es a motu proprio. Te felicito, sinceramente y cuando escriba lo voy a elogiar a él y voy a alabar su hombría de bien y su respeto al trabajo cultural de otro”.

Quedó pendiente lo prometido ...