Grace Reyes: la voz femenina del Metro que persiguió su oportunidad

La primera vez que Grace Reyes escuchó su voz en el Metro de Santo Domingo lloró. Ella entendía que no lo estaba haciendo bien, pues aunque se veía fácil no lo era.

“Tienes que tener agilidad para grabar y controlar la respiración…, porque esos mensajes no son editables”, dice Reyes sobre el proceso que la llevó a convertirse en la voz femenina del Metro.

Según cuenta esta locutora, la idea de incluir una voz femenina en el Metro fue suya y aunque en un principio no se le tomó en serio, ella siguió luchando por lograr sus sueños e insistió hasta que finalmente lo logró.

Hoy, junto a Rodolfo Espinal, quien es la voz masculina del Metro, forman el dúo de voces que miles de dominicanos escuchan a diario en los vagones y pasillos de este medio de transporte inaugurado en el año 2009. Sin embargo, en el caso de Grace Reyes, el camino para lograr esta meta no fue fácil.

Desde pequeña, esta profesional sintió pasión por la locución. Su talento se hacía notar en las actividades de la iglesia o presentaciones pequeñas que solicitaban su voz. Así que, cuando llegó a la capital al tomar todos los días el Metro de Santo Domingo se propuso una meta más grande: ser la voz femenina de ese medio de transporte masivo.

Grace Reyes durante la entrevista con periodistas del Listín DiarioSilverio Vidal

“Para mí era un sueño ser la voz del Metro porque cuando llegué de Cotuí llegué con una cama amarrada encima de mi carro y en ese tiempo mi madre estuvo enferma”, cuenta Reyes de cómo empezó esta travesía.

Su primer empleo en la capital fue como supervisora de atención al usuario en el hospital Ney Arias Lora, pero esto no impidió que ella siguiera estudiando y preparándose hasta que se le presentara la oportunidad.

“Sorpresivamente o fue una disidencia, me encontré con el actual director del Metro en otro trabajo que tenía y le dije: Mire, yo necesito hacerle esta propuesta, yo quiero que usted escuche estos audios”, afirma Reyes.

Al principio la idea no se tomó como un proyecto serio, pero Reyes iba detrás de su oportunidad y cuenta que después de este primer acercamiento buscó la manera de coincidir con su actual jefe en distintas actividades donde le insistía con su idea. Finalmente, las cosas se dieron y hoy continúa grabando diversos mensajes.

“Cuando hay un vagón que tiene un defecto, me llaman. Yo tengo un micrófono en mi cartera todo el tiempo, si voy a un viaje me lo llevo. Si voy conduciendo y tengo la oportunidad de desviarme…, me desvío y grabo si hay un incidente o un accidente”, explica la profesional de la voz.

Así, Grace Reyes tiene que estar siempre disponible para grabar los mensajes del Metro, que al principio se hacían en un estudio que alquilaban, pero que ahora los graba ella misma con sus equipos.

“Hay ocasiones, como por ejemplo en Semana Santa, que me mandan un listado de los horarios, al igual que en Navidad y Año Nuevo. Esas cosas se programan con tiempo. Me mandan con un mes de antelación la agenda que ellos tienen. Entonces, yo mando todos esos audios completos”, señala la también periodista.

Ld: ¿Cómo cuidas tu voz?

Grace: Trato de no trasnocharme, no consumo bebidas alcohólicas, trato de hablar lo más moderada posible. Uso un spray que tengo en mi casa. Hay unos insumos que mi mamá me prepara con unas hojas (una especie de té). Trato de no fumar, antes lo hacía, ahora no.

LD: ¿Tienes alguna otra meta con tu voz a nivel internacional?

Grace: Recientemente, fui a Estados Unidos con esa intención. Conocí a varias personas de canales internacionales y creo que hay una buena oportunidad para Grace Reyes. Creo que hace falta una voz como yo que le dé una mejor imagen a la mujer en los medios de comunicación a nivel internacional. Me veo trabajando en Telemundo, me veo trabajando en televisión.

Formación académica

Grace Reyes es locutora profesional formada en la escuela Otto Rivera, periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestra de ceremonias, conferencista y activista social. Además, posee una maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Es presidenta de la fundación “Que proteste mi cuerpo”, una entidad enfocada en la prevención de la violencia de género y la promoción del bienestar emocional en comunidades y centros educativos.

Grace ReyesSilverio Vidal

En 2023, lideró la campaña “No me grabes, ayúdame”, iniciativa que buscó cambiar la narrativa frente a los accidentes de tránsito, denunciando la tendencia a grabar sin ayudar y llamando a la empatía ciudadana. En ese sentido, adelantó que tiene una colaboración con el programa Esto no es radio show para llevar casos muy puntuales de violencia contra el hombre y la mujer.

Asimismo, produce y conduce su podcast denominado “Sin complejos” que será llevado a televisión a través de la plataforma Altanto TV a cargo de la periodista Colombia Alcántara.

También tiene experiencia en el sector salud. Como periodista sanitaria trabajó durante años en centros como el hospital Darío Contreras, el INCART, el Hugo Mendoza y el Vinicio Calventi.