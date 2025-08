La sociedad de la validación

Qué triste es observar que cada día más, el esfuerzo de algunas personas por superarse deja de tener como norte el crecimiento, y pasa a ser el ancla perfecta para encajar, para validarse y, en algunos casos, para “romper ojos” como se dice en buen dominicano.

El querer pertenecer se ha ido convirtiendo en un “monstruo” que desplaza la esencia intrínseca de lo que somos como seres humanos. La vanidad, la competencia y los egos se están llevando por la borda los principios y las buenas formas que por años han distinguido a una gran parte de la sociedad.

Los “estudios” y las marcas

Quienes están subidos en este tren, tienen diversas formas de “trabajar” para lograr un espacio en ese lugar en el que quieren encajar. Unos utilizan los estudios, que está muy bien y es válido, lo lamentable es que muchas veces no es para aprender, sino para pertenecer.

Conozco a alguien que hace unos días me dijo que se ha inscrito en varias maestrías para al menos decir siempre que está cursando una. ¿Lo peor? No ha terminado ninguna. Ha gastado mucho dinero, según me contó, pero al menos ha ido logrando lo que busca: acercarse y conocer a gente de poder.

Otro método para “saltar” a ese mundo al que algunos quieren corresponder, es comprando ropa, zapatos, carteras, correas y perfumes de reconocidas marcas, incurriendo inclusive, en cuantiosas deudas. No faltan los que financian hasta vehículos que no pueden mantener, sólo para estar a la altura de las personas con las que busca validarse.

Una ciudad fabulosa y ligera

Al escuchar lo que me contó esa persona y observar que el asunto es más delicado de lo que parece, quise invitarle a que me acompañara a una ciudad fabulosa donde no hay necesidad de validarse como ser humano.

La valía, allí, se la dan los valores, el respeto hacia sí mimo y hacia los demás; la capacidad de superarse para ser competente, no competitivo, y por supuesto, para aportar a la sociedad. En ese lugar, no hay que hacer ningún esfuerzo para encajar. Todo el mundo es igual. No hay división de clases sociales y mucho menos discriminación. El común denominador de los residentes es mantener su esencia a capa y espada.

Difícil regreso

Mi invitado estaba sorprendido al ver el funcionamiento equitativo que hay en esa ciudad fabulosa. No podía creer que él, aun siendo un visitante, estaba siendo tratado como si fuera del lugar, pues allí cada quien vale como persona, no por loque es o lo que tiene. Nada de eso cuenta.

Conocer ese desenvolvimiento, hizo difícil su regreso y el mío. No cabe duda de que, tanto a quienes buscan esa constante validación, como a quienes nos entristece ese vano accionar, le hace falta una transformación que deje por fuera la vanidad, el arribismo, el oportunismo y por supuesto, que acabe con esa sociedad de la validación.