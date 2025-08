¿Cuál es el papel del AGN?

¿Cuál es el papel del Archivo General de la Nación? Uno se acuerda de esta entidad cuando requiere una información de años atrás y acude allí para buscarla. O cuando llega a sus manos algún libro que refleja momentos de la vida en el país, entre otros temas.

Difícilmente se preocupe por conocer cómo funciona y cuál es en realidad su papel. Con el libro “Archivo General de la Nación. La historia, el presente, el futuro. La creación de un modelo ético-técnico al servicio de la sociedad”, de la autoría del acucioso periodista José Rafael Sosa, comprendemos su excepcional importancia en la preservación de la memoria histórica de la República Dominicana.

Además, nos adentramos en la propia historia del AGN, desde su fundación y las diferentes etapas que ha tenido en el transcurrir del tiempo, amén de su desenvolvimiento interno y externo de hoy día.

Tres sabores de té en una sola bolsita

Hace poco descubrí que el supermercado Bravo está vendiendo con su nombre cajas de bolsitas de té que reúnen tres sabores: manzanilla, menta y anís. En la caja dice Digestivo. Simplifica la preparación de las infusiones de quienes, como yo, compran té de manzanilla, de menta y de anís para combinarlos y tomar después de comidas.

Gastronomía con sabores ancestrales

Desirée Cepeda ha convertido en centro cultural su casa de montaña, Villa Margarita, ubicada en La Colonia, San Cristóbal. Este sábado 9 de agosto tendrá una actividad gastronómica con sabores ancestrales del Fogón de la Luna. “Para despertar los sentidos”, dice. ¿Quieres ir? Llámala al 809-729-4456 a ver si aún queda cupo.

Una vendedora me manda a otra tienda…

Buena para la clienta, aunque no favorezca al negocio, fue la actitud de la vendedora que al verme entrar con un bastón y pedirle unos zapatos para caminar, sin buscarme los que estaba eligiendo me respondió que los que me convenían eran los Sketchers que venden en otra zapatería.

Aun así quise probarme los que me gustaban. Al hacerlo me di cuenta que estos no eran para mí. Sólo le dije: “Ahora entiendo. Gracias”. Me fui a la zapatería recomendada y sí, tenía razón. Los sugeridos por ella tienen soporte de arco y su interior se amolda al pie, amén de otros detalles de gran ayuda para quien requiere un calzado flexible, colocando el pie sin tener que agacharse.

Un vigilante atento en oficina bancaria

Como, por la edad, mis energías no son las de antes, me hizo sentir bien que una mañana laborable, al acudir a la oficina del Banco de Reservas en el Centro Cuesta Nacional, el vigilante, cuando yo me ponía en la fila, se ocupó de buscarme asiento, me pidió la cédula y la llevó a una cajera para que me diera prioridad. El buen trato de este vigilante es asimismo una proyección favorable del banco.