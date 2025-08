Criselys García: la modelo que padeció un mal congénito y que ahora lleva la corona de la solidaridad

Con su banda cruzada sobre su ropa, como toda reina, llegó Criselys García a la Redacción de LISTÍN DIARIO. Pero su reinado no obedece a su postulación en el Miss República Dominicana Universo 2025. Para nada. La corona que lleva puesta, y que “ganó” desde los ocho años, es la de la solidaridad.

Sí, a esa corta edad decidió colaborar con una fundación que había en su natal Baní. “Era tan bonito ayudar a personas necesitadas, aportar para que otros estuvieran bien”. Su deseo de solidarizarse con otros, pese a ser tan niña, tenía una historia detrás: Criselys acababa de pasar por un trance fuerte en su vida.

“Yo nací con una enfermedad urológica congénita. Uno de mis riñones tenía una gran infección, al ser tan pequeña no podían operarme, pero la situación empeoraba. Ya a los tres meses me hicieron la primera cirugía”. Ureterocele es el nombre del mal que padeció, consiste en una inflamación en los uréteres, que son los conductos que trasportan la orina desde el riñón hasta la vejiga.

Su situación era difícil tanto en el aspecto de la salud como en el económico. “Mi familia no tenía la manera de cubrir todos los gastos de mi enfermedad, gracias a Dios, hubo gente que nos ayudó. A los seis años me hicieron la tercera operación y, a partir de ahí comencé a sanarme”. Por ese apoyo que recibió de otras personas y por vivir en carne propia esa experiencia de salud, es que hoy retribuye esos gestos de solidaridad.

Criselys García, representante de la provincia Peravia en el Miss RD Universo 2025Raul Asencio

La sonrisa de Criselys parecía eterna. Se retocaba su abundante cabellera, y se veía muy segura de sí misma, hasta que le tocó dar detalles del apoyo que, a través de su Fundación Inteps, ofrece a niños con enfermedad urológica. “Cuando comencé a ayudar en este aspecto, que yo compraba sondas para regalárselas, no podía dejar de llorar sabiendo por lo que están atravesando”. En este momento tampoco pudo evitarlo.

Se secaba las lágrimas y trataba de reponerse, pero su sentir era más fuerte que su idea de mantenerse serena. “No puedo olvidar cuando le botaba las sondas a mi mamá porque no quería que me las pusieran. Era algo doloroso, incómodo, pero al mismo tiempo la única forma de ayudarme a recuperarme”. Sin duda, sabe lo que pasan los niños que ahora ayuda con sus propios fondos.

Una hermosa niñez

A pesar de haber nacido con esa grave condición de salud, la dueña de este relato vivió una hermosa infancia. “Con todo y que los recursos de mi familia eran destinados a mi recuperación, siempre mi madre trató de que yo tuviera mis muñecas, de que jugara, de que hiciera esa vida ‘normal’ que toda niña quiere hacer. Fui muy feliz, sobre todo, después de los seis años, que fue como te dije, me hicieron la tercera cirugía”. Lo contaba, y el brillo de sus ojos testificaba lo dicho.

Precisamente, para ver a niños y niñas felices en esa etapa tan hermosa, es que Criselys trata de estar presente en la vida de los que la necesitan. De hecho, por eso comenzó a los ocho años en el Fundación Interac, a recolectar dinero para ayudar a niños con problemas de salud. A los 14 años logró presidir la entidad. La propia la fundó en el año 2017.

Criselys García, representante de la provincia Peravia en el Miss RD Universo 2025Raúl Asencio

¿Cómo llegas al modelaje?

Conociendo que la protagonista de hoy estudió Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se le hizo esta pregunta que no podía faltar. “Yo duré un tiempo trabajando en mi carrera, estuve en el Ministerio de Obras Públicas, pero la monotonía me impulsaba a hacer algo distinto. Renuncié y decidí irme tras mi sueño que era ser modelo”. Eso sí, tenía claro que, aunque contaba con los atributos físicos que muchos relacionan con esa carrera, necesitaba prepararse. Eso hizo.

“Me fui a Miami, me formé, estudié y conseguí esa oportunidad”. Lo logró después de muchas batallas libradas. Para ese entonces los estereotipos requerían condiciones con las que no contaba. No se dio por vencida. Siguió buscando y ha podido pasear su talento por pasarelas de Nueva York, Miami, Los Ángeles, Italia, entre otros.

Criselys García, representante de la provincia Peravia en el Miss RD Universo 2025Cortesía de la entrevistada

“Antes en los certámenes te pedían preparación, pero exigían corta edad”

“Estás vieja para el modelaje”. Esta era una de las muchas cosas que tuvo que escuchar Criselys García cuando se iniciaba en la carrera. Tenía 25 años y, para entonces, la edad contaba para la obtención del éxito en el mundo de la belleza.

“Era bien difícil para mí cada vez que tenía que enfrentarme a esas respuestas cuando iba en búsqueda de una oportunidad, pero seguía hacia delante, hasta que una agencia internacional se interesó en mí y pude demostrar mi talento”. Esto la llevó a recorrer diversos países, al punto de protagonizar una campaña para Hard Rock Café, en Venecia, donde hay una gran valla con su imagen.

Criselys García, representante de la provincia Peravia en el Miss RD Universo 2025Cortesía de la entrevistada

La dueña de esta historia ha modelado para Custo Barcelona, Giannina Azar y otros diseñadores de renombre internacional que han visto en ella, no sólo a una mujer alta, bonita y talentosa, sino a un ejemplo a seguir cuando de seguridad, resiliencia y superación, se habla.

Nada de eso le sube los humos a la cabeza. Tiene los pies sobre la tierra. Sabe que a fuerza de trabajo, de entrega y de muchos estudios es posible alcanzar cualquier meta trazada. No sólo es economista, también tiene una maestría en Gestión de Riesgos y Tesorería. Sabe inglés, es modelo profesional e internacional de alta costura y comerciales, y es activista social. Piensa seguir estudiando idiomas para poder conectar con más personas de todo el mundo.

La diversidad a favor de las candidatas

Criselys García, representante de la provincia Peravia en el Miss RD Universo 2025, valora que ahora en los concursos de belleza haya inclusión, pues ello permite que las candidatas tengan tiempo de adquirir mayor experiencia profesional.

“Antes en los certámenes te pedían preparación, pero exigían corta edad. Con las transformaciones actuales hay más apertura y podemos mostrar más lo que somos y lo que sabemos”. A los 28 años participó en el Miss República, pero teniendo claro que si ganaba no podía representar el país internacionalmente.

Tan humilde es esta modelo de 31 años que, aprovechó su entrevista para resaltar la valía de las demás candidatas al concurso. “Cada una de ellas tiene una gran historia, son mujeres fuertes y de mucha superación”. Es así como piensa la joven con una vida que es testimonio de resiliencia, propósito y servicio.

¿Por qué quieres ser reina?

Criselys fue clara al responder. “Realmente, entiendo que es una oportunidad más para ayudar que para brillar. Son muchas las cosas que pueden hacerse desde un reinado, especialmente, en lo que tiene que ver con causas sociales”. No es demagoga. La muestra es que, este mismo año 2025, presentó la campaña ‘Renacer Sin Dolor’.

Criselys García, representante de la provincia Peravia en el Miss RD Universo 2025Cortesía de la entrevistada

¿De qué trata? Se le preguntó. “Es una campaña enfocada en brindar acceso a cirugías, tratamientos y apoyo psicológico a niños con condiciones urológicas y deformaciones genitales. Mi meta es incidir en la agenda nacional de salud infantil y crear alianzas con instituciones clave para garantizar atención digna a esta población”. Su sensibilidad habla por quien no perdió tiempo en dejar por sentado que lo que más la conmueve es ver niños enfermos y sin recursos para sanarse.

Su participación en ‘Miss República Dominicana Universo 2025’ es una puerta para llevar como mensaje que una reina, no sólo luce una corona, sino que construye un legado desde su historia, su comunidad y su compromiso real.