San Alfonso María de Ligario, obispo y doctor de la iglesia

El Evangelio del primero de agosto está tomado de San Mateo cap. 13, 54-58, donde se preguntan que de dónde saca Jesús todo lo que sabe. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven todos sus hermanos? ¿Entonces de dónde saca todo esto? Y Jesús les responde: “Sólo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta”. Y no pudo realizar muchos milagros, porque les faltaba la fe’.

Cada vez que leo este Evangelio me siento triste, pensando en la tristeza que debía tener siempre el Señor al no sentir la fe de su propio pueblo, el de su origen. Debe haber sido desafiante para Él, y me imagino que San Alfonso debía haber sentido, como nosotros, cuando queremos que nuestros hermanos crean y, sin embargo, se burlan y ríen de nosotros.

Yo le doy gracias a Dios por la fe que me ha regalado, he querido que mis hijos también la tengan, pero la fe no se hereda, se tiene o no se tiene, y eso es un don de Dios y hay que pedirlo. Yo la recibí desde mi Primera Comunión y gracias a Dios, con las alzas y las bajas que he mantenido, hasta sentirme responsable de irradiarla a los demás, como lo pidió el Señor al irse al Padre de los cielos.

Tuve dudas al fallecer mi padre de repente y sin esperarlo, pero luego me arrodille a pedir perdón a Dios por haberla tenido.

He recordado el pasaje del prólogo del Evangelio de San Juan cap.1, 11 que era real: “Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron” y nos imaginamos la expresión de Jesús al ver como su pueblo no lo quiso reconocer por saber quién era. Increíble. Pienso siempre es esto y le agradezco al Señor mi fe.

“Gracias Señor Dios del Universo, lento a la cólera y rico en piedad, no nos trata como merecen nuestros pecados” (Salmo 125). El Señor me ama demasiado y le doy diariamente gracias a Dios por eso, por su eterna misericordia. Amén