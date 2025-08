La paz que otorga el respeto a los padres

Respeta a tus padres, porque ellos representan la humanidad misma, porque como todo ser humano han tenido sus luces y sus sombras, porque a pesar de todo hicieron lo humanamente posible ante circunstancias que ahora cualquiera puede criticar, pero solo ellos saben el peso de lo que tuvieron que hacer o afrontar.

Nadie puede entender los motivos ni las circunstancias y como hijos no tenemos por qué criticarles; no somos sus jueces y tampoco debemos insultarlos porque más allá de todo siguen siendo nuestros progenitores, incluso muchos ya no están en este mundo y aun así siempre seguirán siéndolo.

Mucho de lo que hemos criticado de nuestros padres lo hemos tenido nosotros mismos, de alguna forma fueron los espejos que tuvimos en nuestra vida, y todo lo que acumulamos en contra de ellos solo nos afecta a nosotros; en ocasiones no existe siquiera una relación, pero aun así hay que perdonarles, lo merezcan o no, porque tú si mereces paz.

No siempre es posible llevarse en armonía, pero debes ser tú quien esté en paz con ellos, para que sigas tu camino sin cargas adicionales, respetar incluso su memoria es vital para tu sanidad emocional, porque te mereces paz y ésta solo se logra respetando a tus padres.