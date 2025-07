Hace falta los careos en las escuelas y colegios

Cada día el aprendizaje debe ponerse más fácil. Ojalá encontrar otra forma de enseñar a bailar, que en vez de seis sesiones aprendan en menos tiempo, aunque el método actual me esté funcionando. Cuando observo los textos actuales que trabajan los estudiantes, no sé ni qué pensar. Me encanta la Lengua Española, pero ahora la entiendo menos. ¿Por qué complicar las cosas?

Vamos a analizar

“Las proformas son elementos anafóricos por excelencia”. Desconocía el término en ese contexto. Conocía las facturas proformas. “Foricidad: la anáfora y la catáfora”. “Deixis y deícticos”. “Complementos directo, indirecto y preposicional”. No conocía el preposicional sino el circunstancial. “Tema y Rema”.

Llamé al director de la Academia Dominicana de la Lengua, Dr. Bruno Rosario Candelier, para que me informara si tenía razón en lo que expreso, porque quizás estoy desfasada, desactualizada, y me comunicó que los textos ahora tienen enfoques teóricos que en vez de ayudar entorpecen el aprendizaje. Los libros de texto están utilizando términos y expresiones para especialistas y los profesores no le están dando prioridad a la ortografía, a la redacción, a la expresión oral.

Los textos escolares y la planificación profesoral

Los libros vienen con los cuestionarios, pero ni siquiera los profesores les explican a sus estudiantes los temas. Quizás es porque ni ellos mismos los entienden. Si fuera profesora de Lengua Española primero los pondría a escribir correctamente, la ortografía fuera mi prioridad.

Luego ejercicios de caligrafía Palmer, Coquito o la que sea, ya que la tecnología no ayuda, y después enfocarse en los prefijos y sufijos, derivación de las palabras, raíces griegas, latinas, etc. Y dar ejemplos: hipo significa debajo (hipotensión= presión baja), pero también el prefijo hipo significa caballo (hipódromo=pista para caballo). El dictado es muy importante.

Si comparamos la educación nuestra con la de ahora es de aquí a la luna. Hay mucha deficiencia en el alumnado y en los profesores. Universitarios escribiendo feísimo, sin armonía en las letras. No es que escriban bello, pero por lo menos que las palabras no entorpezcan la visión.

Los profesores no pueden exigir de lo que carecen. Esta crítica la hago porque sé que se puede solucionar, no solo con ejercicios también con “careos” y otras dinámicas que conlleve premiaciones que motiven al alumnado a superarse.