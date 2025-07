Las quejas de Emma

Emma anda renegando contra todos los que componen el Ministerio de Obras Públicas y contra el Gobierno en general. No concibe que estos personajes atenten contra un parque tan importante como el Botánico.

Ella era muy amiga del famoso arquitecto Benjamín Paiewonsky que concibió y realizo el famoso parque, catalogado mundialmente como uno de los más importantes del globo.

Cuando acudía a casa, pues éramos muy amigos y colegas en la universidad, él era el decano y yo la directora de las carreras. Emma se esmeraba por atenderlo como se merecía, además de echar un palique sobre las plantas medicinales, tan del gusto de mi fiel factótum.

Es más, se atrevía a darle recetas ancestrales, para toda clase de males, asegurándole que curaban, mejor que las tales píldoras que recetaban los médicos. Benjamín, con su amabilidad característica, se apresuraba a anotar las recetas, prometiéndole a Emma que se ocuparía de divulgarlas, ya que el Jardín Botánico, auspiciaba todo lo que fuera parte del herbolario nacional.

El fin de semana lo dedico Emma a recorrer todos los parques con los que cuenta la ciudad, fruto del afán visionaron de un presidente muy atacado, pero que convirtió la ciudad en un lugar fresco. Con parques donde quiera, para el deleite y solas de la ciudadanía y purificar el aire de la capital.

Volvió a casa renegando, me dijo que muchos de los parques están descuidados como si al gobierno y al ayuntamiento no le importaran esos puntos tan importantes para la salud ciudadana. Se lamentó de que esta ciudad se ha convertido en una selva de cemento sin manera de respirar y me pronosticó que si ocurría un temblor de tierra, los desastres serían numerosos.

Menos mal que vivimos en un sector rodeado de verde por todas partes y además tenemos nuestro jardincito particular, en donde Emma ha dedicado un sector para sembrar plantas con que curar absolutamente todo.

Pero la preocupación de mi fiel cocinera es certera, aquí debe haber más parques. Antiguamente, había una disposición que mandaba a construir un parque en todo reparto. Parece que, al mandamás actual, se le olvidó esa disposición y permiten la construcción de edificios tras edificios, sin lugar para respirar.

Emma está dispuesta a emprender una campaña para reverdecer la ciudad. Obligando a las autoridades a sembrar árboles por doquier y prohibiéndole a la corporación de electricidad que acabe con nuestro tesoro verde, lo que hace la ciudad más fresca y vivible, y lo que Emma se propone, lo realiza con una gran probabilidad de triunfo.