FOMO, el miedo por el que están pasando muchos jóvenes

¿Has sentido ansiedad por estar ausente en algún evento o actividad donde la estén "pasando bien"? Si la respuesta es sí, experimentaste FOMO (‘Fear of Missing Out’) que, traducido al español, significa el “miedo de quedarse fuera”.

“Es el miedo o la ansiedad de sentir que uno se está perdiendo de algo importante, valioso o placentero que otras personas están viviendo. Es esa inquietud que aparece cuando sentimos que “todo el mundo está haciendo algo” y nosotros no”, así lo describe Clara Nathalie Sánchez, psicóloga clínica y psicoterapeuta con especialización en Terapia Cognitivo-Conductual.

Destaca que no se trata solo del malestar que viene por no estar presente físicamente, sino también la idea de que su vida no es suficiente en comparación con lo que otros hacen.

Este síndrome puede afectar la autoestima y generar una sensación constante de insatisfacción, asegura la especialista.

Además, puede llevar a los individuos a tomar decisiones impulsivas solo para “no quedarse fuera”, lo que muchas veces incide en finanzas, relaciones y descanso. A largo plazo, también puede interferir con la capacidad de disfrutar el momento presente.

¿A qué se debe este fenómeno?

La exposición en las redes sociales juega un papel crucial. Las plataformas digitales se han convertido en vitrinas donde todos muestran lo más “instagrameable” de sus vidas.

No obstante, rara vez se muestra el cansancio, la tristeza, los fracasos o la soledad, asegura la doctora. “Esto crea una percepción distorsionada, donde sentimos que los demás “siempre están bien”, que sus vidas son maravillosas y las nuestras no. Además, la lógica del algoritmo nos expone a más de lo mismo, reforzando la comparación y el sentimiento de exclusión”.

Consecuencias

La sensación constante de estar “fuera” o “detrás” puede generar pensamientos negativos sobre la persona, aumentar la ansiedad social, y en algunos casos, contribuye al desarrollo o mantenimiento de síntomas depresivos.

Si la comparación se convierte en un hábito automático, la persona puede sentirse atrapada en un ciclo de autocrítica y desvalorización, señala la experta.

El FOMO en la vida diaria de una persona puede verse en cosas simples como revisar constantemente el celular por miedo a perderse algo, asistir a eventos sin deseo solo para no quedarse fuera, o sentir malestar emocional al ver que otros disfrutan sin esa persona.

También puede manifestarse como dificultad para tomar decisiones, porque siempre hay miedo de elegir “lo menos emocionante” o no estar donde “todo está pasando”.

Tengo FOMO, ¿debería buscar ayuda profesional?

Sí. Cuando el síndrome afecta el sueño, la concentración, las decisiones financieras, las relaciones o la salud mental general.

Si la persona siente ansiedad constante, tristeza o culpa al ver redes sociales, o si ha perdido la capacidad de disfrutar sus propios logros o momentos de tranquilidad, es buena idea hablar con un psicólogo. El objetivo no es desconectarse del mundo, sino reconectar con si mismo.

La psicóloga afirma que se está viendo cómo el FOMO afecta a adolescentes, jóvenes y adultos, lo que podría convertirse en un problema emergente en el ámbito de la salud mental.

Añade, que la buena noticia es que con consciencia, acompañamiento terapéutico y psicoeducación, podemos prevenir que este síndrome se convierta en un problema más profundo.

Recomendaciones de la especialista

“‘No midas tus tiempos en relojes ajenos’. No estás atrasado, estás a tiempo. Tu vida no es menos valiosa por no parecerse a la de los demás. Cada quien tiene su propio ritmo, y lo que importa no es estar en todo, sino estar en lo que te hace bien. Las redes sociales muestran momentos, no realidades completas. No necesitas validarte por lo que haces, sino por quién eres. Y si hoy necesitas descansar o ir más lento, eso también es avanzar”.