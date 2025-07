María Mercedes Jiminián, la empleada que todos quieren tener

Cuando en septiembre de 2004 fui designada Directora Nacional de Folklore (DINAFOLK), entonces bajo la Secretaría de Estado de Cultura, fueron nombradas varias personas para diferentes cargos.

Sin embargo, tenía la necesidad de una asistente de plena confianza. Fue así como, en octubre de ese mismo año, me recomendaron a María Mercedes, quien desde el primer momento demostró ser una elección acertada y valiosa.

Ella trabajó conmigo durante ocho años, desde 2004 hasta 2012, y fue una de mis manos derechas. Su capacidad para resolver situaciones complejas, fue una garantía de que todo funcionaría con orden y eficiencia.

Su compromiso y su profesionalismo constante fueron soportes que sostuvieron no solo mi gestión, sino también la estabilidad y el prestigio de DINAFOLK durante ese período.

Tras mi partida, continuó su labor en la Dirección de Folklore bajo otros directores, consolidando aún más su valía, y actualmente es la encargada administrativa del Museo del Hombre Dominicano, un puesto que ostenta tras haberse graduado como Licenciada en Contabilidad en la UTE, Magna Cum Laude.

Cuando hablo de María Mercedes no me refiero solo a una colaboradora, sino a un ejemplo vivo de integridad. Esta palabra engloba confianza, responsabilidad, respeto, honestidad, rectitud y coherencia, a las que añado sentido de pertenencia, solidaridad, empatía, paciencia, discreción y lealtad, valores que no se encuentran fácilmente en una sola persona. Por eso, el título de esta columna, porque ella ha dejado huellas imborrables en el Ministerio de Cultura y en mi vida.

María Mercedes, me siento profundamente orgullosa de ti. No me equivoqué al confiar en tu talento y carácter. Has dado siempre la talla y gozas del respeto y cariño de todos los que pasaron por la Dirección de Folklore. Tu trabajo es un legado del que tus hijos Gabriel y Méredy deben sentirse orgullosos.

Junto a tus hijos pronto te reunirás con tu pareja en Estados Unidos y estoy segura de que esta nueva etapa traerá prosperidad y éxitos, tanto como tú mereces.

Te felicito por ser esa persona excepcional que marcó una diferencia.