¡Aprieta el botón de la solidaridad! Rayly necesita una sonda que le alargue la vida

“Mi niño necesita ahora otra cirugía, que sería la cuarta. Le pondrán como una especie de botón para poder alimentarlo por el estómago, pero el seguro no lo cubre y nosotros no tenemos los 105 mil pesos que se lleva todo el proceso”. Esto lo dice entre lágrimas Rosaría María Cuevas, madre de Rayly, de 10 años.

Ella se refiere a que su hijo debe ser sometido a una gastrostomía endoscópica percutánea (GEP), la cual consiste en la colocación de una sonda o tubo en el estómago y que se hace mediante endoscopia. Con este procedimiento no solo buscan alargarle los años al niño, sino también, darle calidad de vida.

La madre, quien clama por ayuda para poder ver mejoría en su hijo, dice que tienen todo listo para la cirugía, la cual sería en la Plaza de la Salud, pero sin los recursos económicos no pueden ponerle fecha. “Estoy muy preocupada porque ya el próximo día 30 se vencen los análisis que se le han hecho, y todavía no hemos podido conseguir el dinero para comprar el aparatito y pagar el procedimiento”. Aún así no pierde la fe en que los dominicanos apretarán “el botón de la solidaridad” y le ayudarán a que su hijo, al menos, tenga calidad de vida.

Cuevas informa que el niño tiene el seguro Senasa Contributivo, pero este no cubre ese tipo de procedimiento. “Realmente, nosotros no tenemos ni un centavo porque solo mi esposo trabaja cuando aparece algo, y casi todo se va en la enfermedad de Rayly”.

Esta situación la viven desde que el niño tenía cinco años, edad que tenía cuando jugando tuvo una caída que lo dejó en este estado.

Precisamente, por esta situación es que la madre solicita a la primera dama, Raquel Arbaje que por favor tome en cuenta su caso y la ayude con una pensión, porque ya ellos no pueden más. En lo que eso llega, esperan que la población les ayude a que su niño reciba esa sonda que es la que ha de alargarle vida.

Reseña del LISTÍN DIARIO

En el año 2022 este diario publicó la historia de Rayly. En ella se dejó saber que, antes del fatídico día, como todo niño, él jugaba, brincaba y montaba bicicleta.

Su familia nunca imaginó que una caída lo mantendría atado a una cama, inmóvil y sujeto a la voluntad del Señor. Se cayó desde un segundo piso, lo cual transformó su sano desarrollo en una experiencia muy dolorosa para él y para sus padres.

Su historia duele, mueve las emociones más sensibles, pero sobre todo, deja una gran enseñanza: a los niños y a las niñas hay que prestarles atención en todo momento.

“Porque si nos pasó a nosotros que siempre estamos pendientes de nuestros hijos, imagínese a quienes se descuidan constantemente. Eso pasó en un dos por tres. Todavía no nos explicamos cómo fue”. Dijo su padre Julio César Camilo cuando contó la historia de su hijo.