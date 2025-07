Investigar, promover y educar: el trípode para el control del cáncer

El cáncer de próstata, actualmente, es una de las enfermedades más alarmantes en la población masculina, sin embargo, para República Dominicana, el cáncer mamario es más común.

A pesar de que en los últimos años, el cáncer prostático ha tomado auge, alcanzando a pacientes de distintos estratos sociales, pues sin discriminación alguna, esta enfermedad es silente, pero invade agresivamente.

La próstata es un órgano único del hombre que se encuentra en el sistema reproductor masculino y que es fundamental para la salud sexual y la reproducción humana, ubicada debajo de la vejiga, y que a través de los años envejece, ya que a partir de los 50 años marca la incidencia “y se mantiene hasta los 90 años”.

Así lo explicó el urólogo argentino, Kowalyszyn Rubén Darío, quien en una entrevista especial para LISTÍN DIARIO abordó algunos tópicos importantes como el envejecimiento y la alimentación: “Es un órgano muy pequeño y que esta enfermedad tiene una gran incidencia, a su vez, con la edad. Cuanto más envejecemos los hombres, más chance tenemos para un cáncer prostático”.

Urólogo argentino Kowalyszyn Rubén DaríoFuente externa

Los argumentos del miembro de la Asociación de Oncológica Argentina, fueron defendidos desde autopsias practicadas a hombres adultos mayores, los cuales fallecieron sin indicio alguno, mientras que, el cáncer se escondía en esos cuerpos vetustos, además, del deterioro de los genes.

Factores de riesgo

Rubén Darío aclaró que de los principales factores de riesgo es la edad o el envejecimiento y entre otros, la calidad de vida por medio de la alimentación, el sobrepeso (la obesidad), la poca actividad física y no consumir suficientes frutas y verduras.

“Esto hace que tengamos más riesgos de sufrir cáncer”. Hay otros factores de riesgo menos frecuentes y hasta puestos en dudas como la actividad sexual, explica el profesional.

Entre la sintomatología más reconocida resaltan la metástasis (dolor óseo o síntomas locales como en la pelvis o alteraciones, hematuria (sangre en la orina).

“Sobre el cáncer de próstata, no es bueno esperar los síntomas, lo más probable es esperar enfermedades y la ciencia va muy avanzada, hay que pensar antes de que aparezcan. Hay que tener prevención primaria y secundaria”, alentó el experto.

Recomendó la visita al urólogo a partir de los 50 años, como parte de medidas preventivas de segundo orden, con el Antígeno Prostático Específico (PSA) y el examen urológico permite diagnosticar a tiempo el cáncer prostático, “la recomendación es asistir al urólogo”.

Tratamiento para cáncer prostático

“Este es un tema muy discutido, ya que ninguno estudio ha demostrado que realizarlo en forma masiva, cura gente por medio del PSA. No hay una recomendación global de un screening. Se debe ir a una consulta acompañado de un examen prostática y una ecografía prostática. Si el PSA da positivo se podría beneficiar a ese paciente. Pues, hay cáncer prostático que se comporta diferente”, explicó.

En el caso de que el PSA esté aumentado, se requiere practicar una resonancia multiparamétrica para determinar a qué paciente se debe realizar una biopsia:“Hay pacientes que se les aumenta el PSA y es por una prostatitis y otros trastornos de la próstata que no son, necesariamente, cáncer”.

El urólogo aclaró que la biopsia determina si el cáncer es de bajo o alto riesgo, es decir, si será un cáncer agresivo y que se desarrollará despacio, es cuando se inicia la vigilancia constante sobre el paciente diagnosticado.

Detectar la enfermedad

El cáncer puede empezar por la próstata e irse hacia los ganglios o a través de la sangre, puede irse a otro lugar: “A los órganos sólidos o hacia los huesos, que es el lugar más frecuente del cáncer prostático. Lo primero que se hace después del PSA y la biopsia es saber si el cáncer está en la próstata o en otro lugar y en función de esto es el diagnóstico”.

Radioterapia, bloqueo androgénico o cirugías son algunas de las formas para combatir el cáncer. En caso de que el diagnóstico sea positivo, el tratamiento será más prolongado.

El tacto rectal es el primer paso hacia la prevención, ya que se ha convertido en mito el hecho de que la hombría masculina se pierde con este chequeo: “Este mito en Latinoamérica está muy marcado y por años recomendamos al hombre vaya al urólogo, no es una cosa tan seria, es sencillo, no es incómodo y háganse el PSA”.

El cáncer prostático sin estadísticas

“El común denominador es que no tenemos estadísticas como Europa y los Estados Unidos. El primer problema que tenemos es que las estadísticas en la región no son las más confiables en Latinoamérica. Los latinoamericanos vamos y venimos y no tenemos políticas que se mantengan en el tiempo porque es importante mantener los datos”, aclaró el urólogo.

Expresó que los datos estadísticos latinoamericanos son trabajados dependiendo la inversión pública o estatal: “Hay datos por ahí en el Registro de Enfermedad del Cáncer que muestran 83 casos por cada 100 mil hombres por año y en el resto de Latinoamérica estamos por ese número (40 a 90) casos por cada 100 habitantes por año”.

El cáncer de próstata es más frecuente en República Dominicana que el de mama, en Argentina. Dependiendo la ubicación geografía o país, “la incidencia cambia y tiene que ver con factores socioambientales y grupos étnicos y raciales (europeos, indígenas, negros). Un común denominador es que diagnosticamos tarde el cáncer de próstata se ha ido a los ganglios o a la próstata o los huesos”.

“En la República Dominicana, alrededor de cuatro mil pacientes anuales se enferman de cáncer de próstata y dos mil, anualmente, se mueren. Es un dato bastante alarmante. Se mueren la mitad de los que se enferman. En los países más ricos, la relación es 80/20 no 50/50”, alertó.

Reveló que en sus años de experiencia médica ha tenido pacientes con cáncer de próstata agresivo entre los 40 y menores o cercanos a los 50 años, “algunos de esos cánceres tienen que ver con mutaciones genómicas y que hoy tenemos tratamientos más agresivos que no teníamos porque el gen está alterado”.

“Antes tratábamos todos los cánceres iguales, hoy tenemos fármacos para cada tipo, especialmente. Esos fármacos son inhibidores porque inhiben una enzima que actúa en la reparación del Ácido Desoxirribonucleico (ADN) de las células y están siendo efectivos en los tumores más agresivos y es una nueva noticia”, alentó el experto.

Las políticas públicas en Latinoamérica

En Latinoamérica, las políticas públicas son más escasas, según afirmó Rubén Darío, y es necesario incrementar esa prevención en políticas públicas sobre el cáncer: “El control de cáncer es más que un programa. Es tratar de pensar cómo se enferma la población y cómo se debe actuar para hacer prevención primaria y secundaria y terciaria”.

“Los países latinoamericanos tienen una deuda con sus habitantes y es generar políticas públicas en prevención de cáncer basadas en un buen registro e intervenciones simples y masivas que tienen que ver con una mamografía, un Papanicolau, un PSA y con cosas sencillas se resuelven y evitar que los pobres lleguen con enfermedades metastásicas”, enfatizó el investigador.

Como investigador en el área de la urología, admitió que siempre invitan a los gobiernos a enfocarse en medidas preventivas que permitan conocer la realidad clínica de la población y en cada país, con más acceso desde la educación y la promoción: “Políticas públicas que propicien más investigación en los cánceres más frecuentes en nuestra región geográfica”, alentó el miembro de asociaciones médicas contra cáncer en Argentina.