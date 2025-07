La fe mía es grande, es inmensa. Hoy quise escribir sobre lo hermoso que es creer en el Todopoderoso, no importa cuán inmensa o pequeña sea la confianza que depositemos en Él. Dios no nos escucha por la magnitud de nuestra fe. A Él le basta con que creas en su existencia, su misericordia, su amor y su promesa.

De ahí es que viene el pasaje de la Biblia: “Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá…”. Definitivamente es así. No tenemos que ser como Santo Tomás: “Ver para creer”. Sólo cierra tus ojos y confía en su poder.

Es tu mejor amigo

Él nos da tanta confianza que, de forma simple nos permite tutearlo, acercarnos sin temor, contarle hasta lo más íntimo y delicado de nuestra vida. No nos juzga, no nos reclama, no nos reprende, no nos abandona… Siempre está para nosotros con amor, con esa voluntad de ayudarnos a cargar nuestro peso sin pedir nada a cambio.

Es ese ser con el que no tienes que asumir poses de lo que no eres. Ante Él puedes mostrarte tal cual eres, con defectos y virtudes, con tus miserias, con tus quebrantos, con tus debilidades o con lo que sea que defina tu existencia. Es más, con Él puedes establecer una relación tan estrecha que, sin lugar a duda, te hace sentir que no necesitas a nadie ni nada más en tu vida.

Cuando dice a dar…

Escribo desde mi propia experiencia. No hay nada que, cuando es su voluntad, no me cumpla, porque cuando tenemos esa fe en Él, aunque sea como un granito de mostaza, podemos sentir su presencia en todo. Al Señor se le pide, se le ofrece, se le cumple y se le agradece. Le agrada que dejemos en sus manos nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras necesidades… Todo lo que nos quede grande a Él le resulta pequeño porque su gran poder lo puede todo. Confía, cree, ora y pídele, que Él te dará sin medir cuán grande o pequeña es tu fe.

Un estado fabuloso

El sólo hecho de escribir sobre este tema, me hace sentir como en una ciudad fabulosa, pues cada letra es capaz de transportarme a ese estado de plenitud que sólo se logra cuando en el centro de tu vida está el Altísimo. Tan bondadoso es con sus hijos que no les toma en cuenta las veces que obvian su existencia, al contrario, siempre les da la oportunidad de que confíen en que existe un ser amoroso y comprensivo que todo lo ve, lo escucha y lo sabe, y más que eso, que está dispuesto a ayudarles en todo momento, en todo lugar y en todas las circunstancias. Sólo tienes que tener fe aunque sea como un granito de mostaza.