Yeila Patricia Morel: la escritora de 16 años que trae ‘Fragmentos de otros mundos’

“Estimada, el director Modesto Guzmán, estuvo el mes pasado en La Romana, y conoció dos jóvenes escritoras de esa demarcación. Él pensó en su trabajo periodístico, a ver si es de su interés hacerle una entrevista. Una de las chicas viene a la Capital, mañana miércoles, por dos días, con su madre…”.

Esta petición detallada dio origen a la historia de hoy. La solicitud la hizo Delgado, periodista que trabaja con el director general de Desarrollo de la Comunidad, quien de forma comprobada, da seguimiento a estas publicaciones de los lunes. Sin olvidar que, dio solución a un caso aquí tratado.

No hubo objeción. El material enviado soportaba el talento de Yeila Patricia Morel Nolasco. Con tan sólo 16 años, ya ha escrito un compendio de tres cuentos que hoy presenta bajo la sombrilla ‘Fragmentos de otros mundos’. Sus nombres son: ‘Revolución de la lectura’, que escribió a los 14 años; ‘Vacío en su pecho’, escrito a los 15, y ‘Crónica de un escritor’, logrado cuando tenía 12 años y que le valió el primer lugar en el concurso ‘Aprendiendo a escribir un cuento’, realizado en su antigua escuela.

Llegó con libro en mano

Ver su impresionante hoja de vida favoreció un sí rotundo a la petición del señor Guzmán. Se acordó recibirla el mismo miércoles que llegaba de La Romana, su pueblo. La cita estaba pautada para las 9:00 de la mañana, pero ya a las 7:09 de la “madrugada”, avisaron que Yeila había llegado.

Unos minutos después, entró a la Redacción junto a su madre Wendy y a su abuela materna, doña Luisa, muy coqueta y activa, por cierto. Su vestimenta formal, pese a su corta edad, auguraba que detrás de ese vestido blanco con chaqueta roja, rostro angelical y cabello riso se escondía una joven de peso, una estrella.

Yeila Patricia Morel con su saxofónListín Diario

Aunque el motivo de su entrevista era por sus dotes de escritora, ella se hizo acompañar por su saxofón. Una vez sentada y dispuesta para responder, Yeila no tardó en decir todo lo que hace. “Soy estudiante meritoria, juego volibol desde los siete años, soy escritora, comunicadora, estudio música y me encanta leer”. Sorprendente. Con una sonrisa mostró que hasta ella misma se asombra de todas las cosas que puede hacer a su corta edad.

De todo lo que haces, ¿Qué es lo que más te gusta? Se le preguntó. No perdió tiempo en responder. “Realmente, escribir, me encanta hacerlo”. Lo demuestra con la presentación de ‘Fragmentos de otros mundos’, su colección de tres cuentos con la que llegó a LISTÍN DIARIO. Pudo no responder la pregunta, pues su apego a su libro, respondía por ella.

Música y deporte

Para la dueña de este relato, el tiempo es oro y trata de aprovecharlo al máximo haciendo actividades que le gusten y que le sumen. Sabe que en las artes, en la cultura y en el deporte hay buen futuro, y lo persigue. Lo hace con pasión y entrega.

Desde los nueve años inicia en la música. Actualmente toca la flauta transversa, y está aprendiendo a tocar el saxofón alto, pero sin abandonar su amor por las letras. Lo mismo pasa con el deporte. De las seis posiciones que se juegan en el volibol, ella puede desempeñar muy bien, cuatro, aunque esto no quiere decir que las otras dos no las sepa. “Pero bien, bien, juego cuatro”. Es justa con su desenvolvimiento.

Con buen léxico y una excelente dicción, la jovencita da cuenta de que también disfruta escuchar la música. Le gusta el jazz y por ello su interés en el saxofón. Tanto le apasiona este mundo que, acaba de pasar a sexto de bachiller en la modalidad música.

Pero su búsqueda de conocimiento no se queda ahí. Estudia inglés, ha participado en concursos de Robótica como programadora, ganando junto a su equipo, el primer lugar del proyecto de innovación de ‘Firs Lego Ligue 2022’.

Yeila Patricia MorelListín Diario

Ha participado en distintas olimpiadas de Lengua Española y Ciencias Sociales. También participó en el Modelo de las Naciones Unidas (ONU). Por si fuera poco, es charlista, y trabaja en su próximo proyecto: ‘Letrália’, a través del cual pretende motivar a otros jóvenes a incursionar en el mundo de las letras.

“Mi papá es mi inspiración, mi mamá mi soporte”

Durante su visita a este diario, Yeila Patricia se mostró muy feliz. Se le podía ver en su rostro fresco la alegría que desbordaba por saber que, esta entrevista no sólo se daba para conocer sobre su buen manejo de vida, sino para ella servir de inspiración a otros jóvenes.

“Aquí hay muchos muchachos y muchas muchachas con inquietudes literarias, más de lo que nos imaginamos, y es importante estimularlos para que continúen incursionando en las artes, la cultura, el deporte y todo lo que sea conocimiento, porque el futuro de los pueblos depende mucho de nosotros”. Es madura y lo demuestra en cada palabra, gesto y pensamiento expresado.

Yeila Patricia MorelListín Diario

Sus 16 años no han sido una limitante para que esta jovencita hoy sea un ejemplo a seguir. Habla con una seguridad que no da cabida a pensar que tiene un discurso ensayado. Desde niña dio señales de lo que sería. “De hecho, en la escuela, una maestra me dijo que le prestara atención a Yeila porque hablaba muy fluido y era muy despierta. Se lo agradezco porque en efecto, lo noté y la apoyo en todo lo que hace”. Esto lo cuenta una madre orgullosa.

Y tú, Yeila, ¿qué dices de tu infancia? “Fui una niña feliz, muy alegre y familiar. Una niña que jugaba muñeca, tanto así que conservo todavía mis barbies”. Ha vivido cada etapa de su vida, pese al talento que desde pequeña ha mostrado tener en diversas áreas del arte, los estudios y los deportes. Nunca la han tratado como una niña proyecto.

El haber ido en favor de la corriente ayuda a la protagonista de este historia a querer contribuir con una juventud más sana y aplicada. También quiere que los niños que vengan subiendo, vean en ella un ejemplo a seguir, que hagan las cosas bien y que vayan viviendo su desarrollo conforme a la edad.

A través de su proyecto ‘Letrália’, que significa tierra de letras, la joven escritora buscará motivar a jóvenes de su comunidad y quién sabe, si de otras partes del país, a que se enamoren de la escritura, a que incursionen en el área. “Yo le cogí amor desde pequeña. Siempre he leído, me encanta leer y escribir”. Su mamá corrobora lo expresado. “Cuando cumplió siete años, me pidió de regalo, siete libros”. Ha seguido ese hábito.

Pero Yeila no sólo es talentosa. También es una joven sensible. “Soy empática, me duele lo que le ocurre a los demás. Me hace llorar cuando maltratan a alguien. Eso no me agrada”. Al decirlo, parece haber recordado algún hecho al respecto. Su rostro cambió de alegre a triste. Sin duda, esto deja claro que, detrás de esta joven escritora, deportista y estudiante de música hay un ser humano capaz de ponerse en los zapatos de los demás.

‘Las Patricia’

Con su mamá, Wendy, ella tiene una relación muy cercana, tanto que, juntas lideran el programa de radio y televisión, ‘Las Patricia’, dado que ambas llevan este segundo nombre. La bisabuela materna también se llamaba así.

“En este espacio interactivo, nosotras dos abordamos temas de interés para todas las edades, ya que representamos dos generaciones. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, pues en La Romana no había este concepto de programa, y la gente lo ha recibido con mucho cariño, y hemos tratado de entregar una buena propuesta”. La cita es de Wendy Patricia, la madre de Yeila.

Ella es psicóloga educativa y, estos datos los ofreció su madre, mientras a la joven se le hacían las fotografías para completar la publicación de esta historia. Doña Luisa, su abuela, observaba orgullosa del resultado de su crianza.