¿Sabes quién es la voz del Metro de Santo Domingo?

Todos los días cientos de personas utilizan el Metro de Santo Domingo para trasladarse a distintos lugares. Allí una característica voz que va anunciando principalmente las distintas estaciones, sirve de guía para quienes no van pendiente de los letreros o no saben leer.

Cuando no escuchan esta voz suelen salir frases como “Esto va mudo ahora”, pero lo que muchos desconocen es quién está detrás de esta voz. Rodolfo Espinal es un icono de la locución dominicana que en 2009 prestó su voz para los mensajes que suenan en el Metro de Santo Domingo.

Rodolfo Espinal, veterano locutor dominicano.(Foto del portal Locucionsantodomingo.com).

Durante una entrevista, el locutor dijo que cuando se comenzó a instalar el metro a los ejecutivos le dijeron que este traía un sistema de grabación para las estaciones, a lo que un amigo suyo le comentó que tenía la voz perfecta.

“Me llevaron allá, el español me oyó y me dice ´indiscutiblemente esa es la voz´” manifestó Espinal sobre cómo llegó a ser la voz que resuena en muchas cabezas dominicanas y a hasta en la de los extranjeros que vienen de visita y se suben al metro.

Proveniente de Curazao, Espinal estudió química y literatura, “porque era lo que había”, pero fue en la locución donde encontró su fuente de ingreso. Durante una entrevista en el “El Mangú de la Mañana” que se transmite por RTVD4, dijo que a los 15 años hablaba cuatro idiomas oficiales: holandés, inglés, francés, español y papiamento.

Agregó que su encuentro con los medios, principalmente la radio, se dio a temprana edad colaborando en el programa de su padre, quien fungió como diplomático dominicano en distintas ocasiones.

“En radio comencé a los siete años, mi papá tenía un programa que se llamaba La hora Dominicana que era para los dominicanos en las Antillas Holandesas. Ahí participaba para declamar poemas y cantar, o sea que el micrófono para mí a los siete años era parte de la familia”, comentó en esa ocasión.

En Radio Mil prestó su voz para informar en inglés con la finalidad de que los gringos se enteraran de lo que estaba pasando en el país, pues en esos tiempos transcurría la invasión norteamericana. También estuvo en Radio Televisión Dominicana y ha hecho múltiples comerciales.

Hoy, con 82 años de edad y más de 50 de carrera, afirma que estará en la locución hasta el último día de su vida o hasta que se le agote la voz.

Actualmente, trabaja en la emisora Raíces con el programa ´Una Excelente Mañana´, transmitido de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y los domingos de 8:00 a 10:00 de la mañana.