Propuesta gastronómica: un concepto que honra las raíces culinarias del país

‘Mangú by Chef Leandro Díaz’ es el nombre de la propuesta gastronómica que nace como una experiencia culinaria que eleva los sabores tradicionales dominicanos mediante una ejecución contemporánea, creativa y cuidadosamente diseñada para satisfacer tanto al comensal local como al viajero internacional.

Representantes de medios de comunicación fueron invitados por la gente de Paradisus by Meliá a vivir la experiencia. LISTÍN DIARIO estuvo ahí y comprobó que cada día es más alto el novel de la gastronomía dominicana aun cuando platos tradicionales son convertidos en recetas gurmé.

Con la idea de honrar las raíces culinarias, fue inaugurado nuevo restaurante de la marca, denominado ‘Mangú by Chef Leandro Díaz en Paradisus Grand Cana – All Suites’. Javier Lobatón Sopeña, F&B Partner de Meliá Hotels International en República Dominicana, explicó que esta nueva colaboración da continuidad a la iniciada en Paradisus Palma Real en 2024, a través del restaurante Flora by Leandro Díaz, nacida tras la primera edición de The Epicure en noviembre de 2023.

“Siguiendo nuestro compromiso, presentamos esta nueva oferta culinaria que refleja el sabor y la diversidad cultural del país con respeto y creatividad”, manifestó.

Lobatón destacó que la colaboración con Leandro Díaz ha sido clave para lograr que la novedad se centre en platos tradicionales de este país, reinterpretados con una visión moderna y divertida, pensado también en el paladar internacional, pero sin perder su raíz local, “tal como este chef lo interpreta maravillosamente”.

Agradecimiento

El chef Leandro Díaz agradeció a la cadena de hoteles por creer en el talento dominicano y por apostar por la sabrosa cocina dominicana. “El éxito de Flora, que montamos en abril de 2024, ha sido rotundo y con muy buena aceptación. Eso nos llevó a iniciar este nuevo proyecto que hoy inauguramos, y que rinde un homenaje a nuestra gastronomía”, expresó.

En cuanto al menú del restaurante, Díaz destacó que fue concebido cuidadosamente para resaltar la riqueza de cada plato: “Un menú que invita a disfrutar la comida por la sabrosura y la diversidad de las raíces dominicanas, con toques personales del autor y unas pinceladas de la gastronomía internacional”. Los comunicadores invitados pudieron probar los platos y vivir una experiencia culinaria en un ambiente de lujo y confort.