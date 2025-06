Vuelo SD-Newark alza sus alas en favor del turismo y el desarrollo

Newark, New Jersey

A los invitados al vuelo inaugural de Arajet con destino al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark (EWR), no les importó amanecer, prácticamente, despiertos para tomar el avión que tenía como misión: romper 30 años de ausencia de una aerolínea tocando suelo neoyorkino.

A las 3:18 de la madrugada del lunes 16 de este mes de junio, era la cita para presentarse en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr, José Francisco Peña Gómez. Una vez allí, la sorpresa era ver los rostros de tan gente conocida y la cara de sueño de un grupo de 185 personas que, pese a la hora, no dejaba de sonreír por estar entre los invitados a vivir la experiencia.

Víctor Pacheco, Ceo y fundador de la aerolínea, y David Collado, ministro de Turismo, no podían ocultar el entusiasmo de ver realizado un sueño que beneficia a todo el país, sobre todo, a la diáspora dominicana en Nueva York y Nueva Jersey.

Víctor Pacheco, Ceo y fundador de la aerolínea, y David Collado, ministro de Turismo, celebraron este logro, destacando que hacía 30 años que una línea dominicana no aterrizaba en suelo neoyorkino.

Aunque cada uno de ellos, desde su posición, puso su empeño para concretar este anhelo, hubo un objetivo en común: levantar las banderas de República Dominicana y de Arajet en las ciudades estadounidenses de Nueva York y Newark.

Como se dice en buen dominicano, estaban que no cabían en la ropa. No era para menos. A las 6:18 de la mañana, no sólo despegaría un avión hacia esos lugares, sino que se alzaría el vuelo hacia la expansión y la conectividad de este pequeño país con una potencia como lo es Estados Unidos.

La protagonista a bordo

Sin lugar a duda, la alegría se adueñó de todo el trayecto. Era visible entre directores de medios, periodistas, influencers, reporteros gráficos, legisladores, familiares de Víctor Pacheco y hasta entre los miembros de la tripulación.

El Grupo Corripio estuvo representado por Miguel Franjul, de LISTÍN DIARIO; José Monegro, de El Día, y Roberto Cavada, de Telesistema, canal 11. La llamada del presidente Luis Abinader agregó valor a lo vivido a bordo.

La satisfacción compartida entre Collado y Pacheco no se podía pasar por alto. Durante todo el vuelo conversaban entre sí, así como con los invitados que estaban en su proximidad.

Reinaba la confraternidad, la misma que se sintió al llegar al aeropuerto de Newark donde esperaban felices el congresista Adriano Espaillat, el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vázquez; el cónsul dominicano en New Jersey, José Santana, entre otras autoridades gubernamentales y congresuales.

Allí todos hicieron uso de la palabra y, el máximo denominador fue destacar el aporte de este hecho al turismo y al desarrollo del país. Víctor Pacheco lo hizo diciendo: “Poder ofrecer esta ruta ha sido siempre nuestro principal objetivo desde el inicio de nuestras operaciones, porque sabemos que Nueva Jersey y Nueva York son las zonas donde se concentra la mayor diáspora dominicana y también son los estados que más turistas aportan a República Dominicana”.

David Collado no se quedó atrás. “Nuestro objetivo es poder aumentar la conectividad del país, por eso nos enfocamos en lograr el tratado de cielos abiertos, para que las aerolíneas dominicanas puedan brindar rutas que permitan traer más turistas al país, pero que también permitan que los dominicanos en el exterior puedan venir al país con precios justo”.

En la noche, una actividad de festejo selló con broche de oro, el logro que no sólo es de quienes lo propiciaron, sino de todo un país que vuela con alas propias.

Clave Vuelos diarios a New Jersey

Una de las noticias que se ofrecieron a bordo es que la línea volará diario entre Santo Domingo y Newark, lo cual representa un paso significativo para fortalecer la presencia del país en la aviación internacional.



Sin duda, con este avance, los viajeros de ambos lugares podrán disfrutar de los atractivos que éstos tienen, o conectar con los 24 destinos en Latinoamérica y el Caribe a través de la red en expansión de la referida aerolínea.