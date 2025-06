Josué Acosta: el barbero que vivió en la ‘oscuridad’ y ahora ilumina la del indigente

Qué bueno es cuando la gente se da el chance de cambiar sus malas acciones y aprovecha las buenas lecciones. Pero todavía es más satisfactorio cuando esa transformación te desarrolla el sentido de la empatía y, utilizas tu propia experiencia para ayudar a otros a que salgan del fango como lo hiciste tú. La historia de Josué Acosta es el ejemplo.

Ese barbero que, durante su adolescencia anduvo por las calles y llegó a vivir en una profunda oscuridad, hoy es un empresario. Es dueño de ‘A Tu Estilo Barber Shop’, un espacio que, en Sabana Perdida ha creado un antes y un después.

“Con mucho esfuerzo, puse este negocio, no sólo para tener una fuente de trabajo, sino pensando en ayudar a otros jóvenes a echar hacia delante, a prepararse, a aprender un oficio”. Con esa idea, nació, dentro de la barbería, la academia a través de la cual capacita a los interesados en el área.

Josué es curioso y creativo. Tiene bien claro que hay formas de llamar la atención, no para ser protagonista, sino para crear acciones que favorezcan a personas necesitadas. Con su máscara y su abrigo negro se viste para pasar de incógnita como persona, pero no como el ser humano que mientras recorre las calles por donde conduce va mirando para arriba y para abajo a ver quién necesita de él, aunque sea para cambiar su apariencia.

Son muchos los casos del antes y el después que algunos indigentes han experimentado de la mano del experto barbero. Tal vez algunos dirán que este tipo de persona lo que necesita es comida, alojamiento y servicio de salud, pero no es así. Verse aseadas, bonitas y transformadas puede ser la chispa que despierte en ellas ese deseo de seguir viéndose bien por fuera y, con ello, luchar para también estar bien por dentro.

En esta imagen puede apreciarse el antes y el después de la transformación que logró con esta joven que encontró deambulando por la calle. No puede cubrir sus necesidades, pero sí cambiar su apariencia.Fuente externa

“Cada quien ayuda con lo que tiene a mano. Yo para ayudar lo que tengo es la destreza de embellecer a quienes, por un vicio, una enfermedad mental o por abandono se tiran a las calles y se pierden en esa oscuridad”. De eso sabe él. En su adolescencia vivía en ese mundo incierto que lo llevó, inclusive, a la cárcel.

Dormía en la calle

Josué es de esos dueños de historias no contadas, aunque sí vividas a capa y espada que, ante la ausencia de sus padres encontró en la “oscuridad” de las calles un “aliciente” para cubrir tal falta. Se crio con su abuela materna, a la que amó con todo su corazón, pero sabía que no era ese tipo de afecto el que extrañaba.

“Lo más fácil para mí fue ir llenando ese vacío en un mundo que ofrecía tantas cosas, ninguna buena, aunque en ese momento yo creía que sí, porque me ayuda a mostrar esa rebeldía que tenía por no disfrutar de la presencia de mis padres en mi vida”. Este sentir es etapa superada, aunque unos ojos aguados digan lo contrario.

Josué recorriendo las calles para ver quién necesita ayudaFuente externa

“Tropecé mucho, mucho, inclusive, estuve en la cárcel, pero allí conocí a Dios, el que todo lo puede. Lo vi en persona, no es fanatismo, lo vi, me habló, me sacó de ese mundo, al punto de que cuando salí en libertad, me dediqué servirle, y Él me dejó claro que no salí por mi habilidad, sino por su misericordia”. Sella esta cita diciendo: “La grandeza del amor de Dios es más que la gloria del hombre”.

En la iglesia aprendió que más allá de leer la Biblia y predicar, hay que accionar al servicio del prójimo, y eso es lo que hace el dueño de este relato a través de su proyecto ‘Iluminando la Oscuridad’.

“Un culpable puede corregir sus errores y convertirse en juez”

Josué Acosta no sólo se ha convertido en un referente de la barbería en Sabana Perdida, sino que ha asumido un liderazgo favorable entre quienes ven en él, al vivo ejemplo de la superación y de la solidaridad. Hoy el protagonista de esta historia agradece a Dios el haberlo ayudado a salir del bajo mundo y darle la oportunidad de trabajar por el logro de una mejor sociedad.

Él tiene buenos argumentos para querer extender su mano al necesitado. “A mí también me ayudaron, aunque el mayor respaldo lo recibí del Señor, a quien le sirvo, aun cuando no vaya con tanta frecuencia a la iglesia, porque debo decirlo, a veces se me complica por los compromisos. Pero lo voy a retomar”. Tal vez el querido barbero no esté yendo al templo, pero está cumpliendo con lo que le agrada a Dios: amar al prójimo como a sí mismo.

Josué trabajandoFuente externa

Él está poniendo su granito de arena para contribuir a la transformación de la sociedad haciendo que muchos jóvenes pasen de la oscuridad a la luz. “Porque yo creo en eso. Creo en que un culpable puede corregir sus errores y convertirse en juez. Todos merecemos una oportunidad y que se nos dé un voto de confianza”. Él lo está haciendo a través de su programa ‘Iluminando la Oscuridad.

Pero la buena acción de Josué no se detiene ahí. Además de lo que enseña y lo que transforma: “Ha habido momentos en que me ha tocado ayudar a alguien en una diligencia o algo que podríamos decir que escapa de mis manos, pero hago el intento. Te puedo contar que en una ocasión tuve que ir a la Junta Central Electoral para ayudar a alguien a conseguir su cédula para que con ella pudiera buscar trabajo. Un día completo en esa diligencia, pero lo logramos”. Ese día se encontró con Miguel Céspedes, quien lo felicitó por lo que está haciendo en pro de personas necesitadas.

Competidor y competente

Sin duda alguna que, a juzgar por los trabajos que realiza Josué desde su barbería ‘A tu Estilo Barber Shop’, él es un joven competente que, al competir lo entrega todo por una causa. Cuando le tocó el turno de participar en el ‘Dominican Barber Fest’, basó su trabajo en lo que en ese momento ocurría en Los Ángeles. ‘California’ fue el nombre que le puso a su apuesta.

Las acciones de Josué también han logrado sobresalir en el mundo de las competencias. Su participación en el Dominican Barber Fest lo catapultó con su trabajo ‘California’.Fuente externa

“Me inspiré en lo que estaba pasando en la parte oeste de ese lugar que ardía acabando con casas de famosos y varios establecimientos. Esto lo combiné con lo que estaba sucediendo al mismo tiempo en la parte norte, que era azotada por tormentas de nieve, entonces, en honor a las víctimas hicimos este proyecto que fue el que salió airoso”. Ese concepto estaba reflejado en la cabeza del modelo que llevó a la competencia.

Para el dueño de esta historia, la barbería es arte, es creatividad, y puede utilizarse para alzar la voz, para comunicar, y por supuesto, para lucir bien. Aunque es su modo de vida y su fuente de ayuda al prójimo, este oficio le permite “hablar”, crear y vivir la pasión de lo que hace, tanto para desarrollarse, embellecer al cliente o ayudar al prójimo.

No hay novedad en el área de la barbería que Josué no conozca. Se ha hecho experto en éste, que es todo un mundo de cortes y colores. Tanto es así que, en Sabana Perdida recibe clientes de diversos puntos de la ciudad. Desde un corte sencillo y conservador hasta un platinado con una técnica ‘Roos’ pueden llevar el sello de quien a través de su arte está ‘Iluminando la Oscuridad’, de personas que deambulan por las calles.