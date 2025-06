Todo por un pica pollo

Estamos viviendo en un mundo en el que al menor “tropezón” abanadonamos cualquier pretensión. Sin embargo, hay personas de la “vieja guardia” que no escatiman esfuerzos cuando de honrar su palabra se trata. El haber prometido que llevaría pica pollo a un grupo de familiares que estaba en una clínica esperando que a uno de sus integrantes le hicieran un procedimiento, llevó a Miguel a trasladarse a una especie de ciudad fabulosa, donde se tiene “palabra de rey”.

Comienzo de la osadía con aguacero incluido

Estaba en la calle y llamó para saber cómo iba el proceso de su hermano. Ya había terminado con unos compromisos laborales y le dijo a una de sus hermanas que iba para la clínica y llevaría algo de comer a los demás que aguardaban en el centro “lánguidos” del hambre. Se ofreció a llevar pica pollo por ser una comida práctica para tales fines.

Su ruta le presentó su primera opción en la Churchill con Correa y Cidrón. La falta de parqueo y la multitud que había en el lugar lo llevó a pensar: “Ah, ombe, voy a seguir. Lo que más hay aquí es negocio donde vendan pica pollo”. Craso error. Más aun con un día lluvioso. Calle arriba y calle abajo antes de llegar a las proximidades de la clínica y nada de nada. Preguntas van y vienen y los resultados cada vez más infructuosos.

“En 45 minutos se los preparo”

Un establecimiento conocido le dio vida a su optimismo y deseos de cumplir con lo prometido. No pensó en que de nuevo, una traba le imposibilitaría su deseo de cumplir. “¿Sólo tienen esas piezas, no pueden conseguirme otras?”. Preguntó cuando vio que la cantidad no era suficiente para el “molote” que lo esperaba ansioso en la clínica. “Sí, en 45 minutos estarían”. Esto le respondieron. Pero, él pensando en que era mucho tiempo, dijo que no, y siguió explorando.

¡Por fin! “Ah, pero no tenía efectivo”

Ya habiéndose inclusive, alejado del centro médico, alguien le indica un lugar donde venden pica pollo. Allá fue Miguel. En efecto, lo encontró. El dueño se pone manos a la obra hasta que éste le pregunta: “¿Usted coge tarjeta?”. “No”, fue la respuesta.

Alguien le indica dónde hay un cajero. Para su desconcierto, no tenía tarjeta de ese banco. Volvieron a complicarse las cosas. “¿Pero le puedo hacer una transferencia?”. “Sí, claro”. “Deme la cuenta”. “Espérese, que está a nombre de mi esposa y no coge el teléfono”.

Esto lo desanimó, pero jamás lo hizo abandonar la idea de cumplir su palabra. “¿Y dólares, acepta?”. “Ay sí, eso sí”. Pagó con los únicos 100 dólares que cargaba. Esperó que fueran a cambiarlo mientras que el aguacero seguía en su buena.

Ya con su pedido en manos, nota que no puede llegar al vehículo sin mojarse los pies. Dos fundas que le regaló el dueño del lugar lo ayudaron a llegar y saldar su palabra, la que deja dos lecciones: lo que es capaz de hacer una persona seria para cumplir lo prometido, y que a veces, teniendo dinero, no tienes.