Tiendas en línea falsas ofrecen muñecos Labubu y roban datos personales

La creciente popularidad de los muñecos Labubu ha desatado una ola de sitios web fraudulentos dirigidos a coleccionistas entusiastas de todo el mundo. Los ciberdelincuentes están creando tiendas en línea falsas en varios idiomas para robar datos de pago.

Kaspersky ha detectado plataformas maliciosas que, haciéndose pasar por comercios legítimos, atraen a los fanáticos con ofertas falsas de estos juguetes, con el objetivo de obtener información financiera sensible de compradores desprevenidos.

Los muñecos Labubu, unos curiosos peluches coleccionables diseñados por el artista hongkonés Kasing Lung y vendidos por las tiendas Pop Mart en cajas sorpresa, han conquistado al público global.

Los compradores no saben qué diseño específico obtendrán hasta abrir el empaque. Este factor sorpresa, combinado con la posibilidad de conseguir figuras raras o de edición limitada, alimenta la emoción y la fiebre por coleccionarlas.

Desde abril de 2024, el entusiasmo se ha disparado, impulsado por el respaldo de celebridades, lo que ha llevado a que los precios de reventa de las figuras más raras superen los $3,000 dólares. Esto ha creado un terreno fértil para los estafadores, que aprovechan la urgencia y emoción que rodean a estos codiciados juguetes.

Los ciberdelincuentes han creado sitios web fraudulentos en varios idiomas para engañar a compradores de distintas regiones. Estas tiendas falsas imitan la imagen de marcas confiables, ofreciendo descuentos o “ediciones exclusivas” de los muñecos para atraer a las víctimas e inducirlas a ingresar los datos de su tarjeta bancaria u otra información personal.

Pop Mart es el distribuidor oficial y creador de los Labubu, y los estafadores replican su apariencia para hacer creer a los usuarios que están adquiriendo productos auténticos.

“Los estafadores están explotando el furor por los Labubu con sitios fraudulentos y llamados urgentes a la acción que se aprovechan del entusiasmo de los fans por conseguir ediciones raras o limitadas. Estas plataformas falsas ya están apareciendo en varios idiomas, lo que amplía su alcance. Se recomienda a los usuarios que compren únicamente a través de canales verificados, como los oficiales de Pop Mart, revisando cuidadosamente la URL del sitio para comprobar su autenticidad, y evitar interactuar con páginas que parezcan sospechosas”, advierte María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Los expertos de la empresa de ciberseguridad comparten otras recomendaciones para evitar caer en estafas relacionadas con los muñecos Labubu:

- Desconfía de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, como descuentos exagerados o ediciones “exclusivas” a precios sospechosos, suelen ser anzuelos para robar tus datos.

- No compartas información personal ni datos bancarios en sitios no verificados, así evitarás ser víctima de robo de identidad o cargos no autorizados.

- Utiliza métodos de pago seguros, como tarjetas virtuales o plataformas reconocidas, para proteger tu dinero y reducir riesgos en caso de fraude.

- Consulta fuentes oficiales o contacta directamente a la tienda si tienes dudas sobre la veracidad de algún artículo o promoción.

- Protege tus dispositivos con una solución de seguridad confiable.