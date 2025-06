Adopep: El gremio protocolar que nace con la ‘etiqueta’ del éxito

Más allá de estar bien puesto, saber de qué lado va tal o cual bandera en un determinado acto, o tener claro qué vestimenta usar para una ceremonia equis, la etiqueta y el protocolo promueven valores como el respeto, la cortesía y la convivencia armoniosa, tanto en el aspecto personal como en el profesional.

¿Qué si muchos dominicanos carecemos de conocimientos sobre este tema?, la respuesta es sí. Y, precisamente por esta realidad es que surge la Asociación Dominicana de Profesionales de Etiqueta y Protocolo (Adopep), un gremio que, en su carpeta de trabajo tiene el objetivo de orientar acerca de la importancia de poseer las buenas prácticas protocolares para quedar bien como persona y como país.

Un tremendo equipo

Estando el pasado cuatro de este mes de junio en la presentación de la directiva de esta necesaria asociación observé, no sólo que cuenta con un tremendo equipo de trabajo, presidido por Jacqueline Viteri y por Celeste Pérez, sino que cada miembro de la entidad está en un puesto estratégico para lograr, primero, el resultado de prestigiar su cargo, no de prestigiarse de él, y segundo, alcanzar los resultados por los cuales se han congregado en este gremio que, sin duda creará un antes y un después en el mundo de la etiqueta y el protocolo.

Como un viaje fabuloso

Mientras escuchaba las palabras de Viteri, en las que reseñaba las pretensiones que buscan alcanzar, yo me transportaba a esa ciudad fabulosa donde no hay necesidad de crear un gremio como este porque en esa comunidad, desde pequeños, sus habitantes son formados, tanto en sus hogares como en los centros educativos, con los conocimientos necesarios para que sepan poner en práctica esos valores de respeto, cortesía y convivencia armoniosa.

Eso sí, a quien le apasiona el área, la desarrolla con todas las de la ley gracias a las escuelas de preparación que existen en ese lugar de ensueño. Esas personas se hacen profesionales competentes y son las que se encargan de multiplicar esos aprendizajes en las instituciones de enseñanza. Tanto es así que, el arte de la prudencia es el que domina el panorama en esta localidad donde todos aportan para que la sociedad resplandezca.

Confiada en el buen trabajo

Disfrutar de todo lo que brinda ese lugar fabuloso en cuanto al buen manejo de la cortesía y la armonía, me invitaba a no regresar, pero, el hecho de que ya haya un grupo de profesionales como el de Adopep trabajando para que en nuestra realidad podamos también disponer de orientación precisa y de calidad para gozar de buenas normas, me hizo querer volver para ser testigo de que a partir de ahora entenderemos que la clase no es exclusiva de quien tiene dinero, sino de quien quiere aportar para tener un país más educado y armonioso. Enhorabuena a los integrantes de este nuevo gremio.