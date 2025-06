El fotolibro “Indicios” pro becas de fundación

Con “temas universales como el duelo, la familia y la inmigración, desde una mirada femenina”, Mary Frances Attías ha creado el fotolibro “Indicios”, cuya venta está destinada al programa de becas de la Fundación TimeArt.

Adquirir este libro de edición limitada será un apoyo para “jóvenes con talento académico y artístico que enfrentan barreras económicas para acceder a la educación superior”. ¿Te interesa comprarlo? Contacta a Eliana Céspedes 1-809-796-3070, o escríbe a info@timeart.org.do.

“El arte puede cambiar vidas”

En su creación de “Indicios”, Mary Frances Attías, autora de fotos y texto, afirma que “El arte puede cambiar vidas. Esta colaboración es una forma de devolverle al mundo, de abrir puertas a quienes sueñan con transformar su futuro a través del conocimiento”.

Un nuevo libro sobre Haití y RD

Un nuevo libro “para el conocimiento de la historia de las relaciones entre las dos Repúblicas que comparten la isla de Santo Domingo” ha sido puesto a circular por la Academia Dominicana de la Historia y el Archivo General de la Nación. Se trata de “Historia social de la dominación haitiana 1822-1844”.

Su autor, Oliver Batista Lemaire, entre los temas “estudia las invasiones haitianas al territorio dominicano y presenta a los principales líderes haitianos con sus modus operandi y ambiciones, así como las acciones de resistencia y protestas que llevaron a cabo los hispano-dominicanos a fin de preservar sus esencias culturales”.

Cualquier información sobre el libro puedes comunicarte con Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la historia: jd.balcacer@academiadominicanahistoria.org.do.

En las tiendas todavía hay gente atenta

Me encontraba en Multicentro La Sirena llevando en las manos varios artículos cuando uno de estos cae al suelo. Antes de siquiera agacharme para recogerlo, una joven que está acuclillada organizando productos me grita: “¡Espere!”, y prontamente lo recoge.

Me quita además los otros artículos y me acompaña a buscar un carrito. Al darle las gracias me responde: “Es que uno tiene abuelos y abuelas”. Ella es Chanel, de Mercasid. ¡Gracias Chanel! Hace a uno mantener la esperanza en las nuevas generaciones.

“Mi nombre es Emilia del Valle”

El último libro de Isabel Allende: “Mi nombre es Emilia del Valle”. Es uno de los libros que en mayo me regaló mi hijo Alexis. Yo elegí los títulos. De las novelas de Allende, esta es para mí una de las que más me ha gustado. Se inicia en 1866 cuando una monja, que vive en San Francisco, queda embarazada de un chileno que se marcha.

Nace Emilia del Valle. Se convierte en autora de novelitas de aventuras que publica con seudónimo masculino, luego es reportera de un periódico, firmando con igual seudónimo, hasta que marcha a Chile a cubrir la guerra que estalla entre la oposición y el gobierno. Para ella todo cambia.