El valor del camino recorrido, una ojeada con gratitud

Al llegar a la mitad del año es importante reflexionar sobre nuestro camino y logros, sintiendo gratitud por las experiencias vividas y la certeza de haber actuado lo mejor posible.

Si de acuerdo con las circunstancias particulares y nuestra comprensión de estas, elegimos lo que entendemos ha sido lo mejor, detenernos a meditar y rumiar los desaciertos, esto puede estancarnos y deprimirnos.

Es natural caer, pero cuando estemos preparados, debemos levantarnos y avanzar, enfrentando la tristeza, el miedo y otros obstáculos que nos paralizan, en compañía de personas de nuestros afectos o que no nos juzguen es idóneo continuar, aunque no siempre es posible a no ser que sea un profesional de la conducta.

Si en el presente, la percepción de tu identidad, apariencia, posesiones materiales y relaciones interpersonales no se alinea con tus aspiraciones personales y el lugar que anhelas ocupar, es el momento propicio para evaluar tus hábitos.

Cuestiona tus acciones y omisiones, y analiza si estas son congruentes con tus objetivos y metas. Reflexiona sobre si tus decisiones y pasos están orientados hacia el destino que anhelas.

Cada individuo define el éxito según sus metas personales: algunos buscan equilibrio y contribuciones sociales; otros disfrutan de viajes y aventuras. Para unos, la plenitud está en las posesiones materiales; otros prefieren una vida austera. Las preferencias son únicas.

Desde una perspectiva psicológica, es esencial reconocer que nuestras vidas están moldeadas por nuestras propias decisiones. Dentro de nosotros residen tanto las fortalezas como los saboteadores internos. Como un mago sacando un conejo de un sombrero vacío, lo invisible dentro de nosotros tiene el poder de crear lo visible.

La responsabilidad de nuestras vidas recae únicamente sobre nosotros mismos. A menudo, no somos conscientes de ello, y al torcer nuestras metas para complacer a otros, hacemos una elección personal. No podemos culpar a parejas, amigos, religión o familia por nuestras decisiones. Cada elección que hacemos genera una consecuencia, y es fundamental asumir responsabilidad sobre ellas.

Aquellos que nos rodean pueden percibir aspectos de nosotros mismos que no vemos. Las opiniones que nos incomodan son, a menudo, las que más debemos considerar, ya que nos hacen reaccionar de manera defensiva y malhumorada. Regularmente, las personas que nos adversan y nos incomodan son los maestros más atroces. Ellos buscan nuestras cualidades más sombrías para atacarnos y procurar destruirnos. Podemos utilizar ese contexto de forma discipular, vencer nuestras debilidades y pulirnos.

Las acciones hablan más que las palabras. "Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas." Los resultados hablarán por sí mismos. Para ayudarte a revisar tus propósitos a mitad de año, te sugiero que evalúes cómo han cambiado tus circunstancias y si estás más cerca de tus objetivos.

Consejos para Revisar Tus Metas:

• Autoevaluación: Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que has logrado hasta ahora y lo que queda por mejorar.

• Ajuste de metas: Si es necesario, redefine tus metas para que sean más realistas y alcanzables.

• Resiliencia: Aprende de tus fracasos y sigue adelante con determinación.

• Apoyo: Rodéate de personas que te motiven y te apoyen en tus objetivos.

Al final del día, el camino hacia el cumplimiento de nuestras metas es un viaje personal lleno de aprendizajes. Al ser conscientes de nuestras potencialidades y fragilidades, podemos utilizarlos para manifestar nuestros sueños en realidad.