Contra el calor ten a mano un vaso de agua

El calor que estos días nos afecta es un preludio del verano. Sus consecuencias pueden ser graves si el cuerpo se deshidrata. El mejor remedio contra el calor y la deshidratación está al alcance de todos: tomar agua.

Es posible que ni siquiera estés sudando y, por el contrario, tengas la piel seca y fría. Me pasó a mí. No sentía excesivo calor y, sin embargo, al exterior la temperatura estaba a 31 grados centígrados, con sensación térmica de 37. Bajo techo y abanico estaría a bastante menos.

De repente me sentí desfallecer, sin fuerzas y con amenazas de mareo. Me serví un vaso de agua fría y lo tomé de un trago. El cuerpo tenía sed, se estaba deshidratando. En pocos minutos sentí que revivía. Recordé las indicaciones que años atrás me diera una doctora: tener siempre un vaso de agua a mano y, aunque no tenga sed, tomar un poco de cuando en vez. Trataré de hacerle caso.

Un juego que enseña sobre sostenibilidad

Escuchar lo que se dice sobre sostenibilidad puede hacerse monótono para muchos jóvenes que, aun amando la naturaleza no quieren oír muchas monsergas. Recién me entero que existe un juego cuyo objetivo es enseñar a los estudiantes sobre sostenibilidad.

Se trata de Terra Go Dominicana, creado por Jonathan Mercedes. Según lo describe la web de Raíz Climática, los jugadores recorren un mapa de las regiones de República Dominicana e invierten en recursos claves como el agua, la electricidad y la mano de obra, a la vez que toman decisiones que afectan directamente el equilibrio ecológico del país.

Lamentablemente no está a la venta todavía en comercios, pero entra en @terragodominicana y te enterarás de los detalles. ¡Bien por Jonathan Mercedes! Démosle todo nuestro apoyo.

Los perros con dueño en Las Terrenas

Hace varias semanas estuve en Las Terrenas y me apetecía caminar por el paseo que corre paralelo al litoral. No pude hacerlo sola, pues de cuando en vez aparecían perros sueltos corriendo. Sus dueños iban muy detrás, como si tal cosa, sin estar atentos a ellos. Llamó mi atención que sus dueños eran dominicanos. Los extranjeros, por el contrario, los llevaban controlados.

¿Viajas a Turquía? Toma nota

Imagino que esto solo podrá aplicarse en una línea aérea turca: el pasajero que se levante antes de tiempo en el avión será multado. Lo leí en Tourinews: “Está estrictamente prohibido abrir los compartimentos superiores o permanecer en el pasillo hasta que el avión haya alcanzado su posición de estacionamiento y se hayan apagado las señales de abrocharse el cinturón de seguridad”. Ojalá fuera una norma en todos los países.

Multas por tirar piedras

Aunque el viajero dominicano raras veces tiene en su ruta un Parque Nacional en España, es bueno conocer que hoy día, tirar piedras en uno de ellos es objeto de multas. Van desde 5,000 euros hasta 200,000. Así que ni una piedra diminuta se te ocurra tirar al agua para ver cómo forma ondas al caer.