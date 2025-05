Tristemente, esta palabra se ha ido debilitando en nuestro país. Un pueblo caracterizado por su amabilidad y cortesía ha dejado que una mala actitud le cambie ese mote. Me dolió en el alma un comentario que me hizo una amiga de Costa Rica.

“Yo tenía un buen tiempo que no venía a tu país. Me ha sorprendido lo mucho que ha cambiado, porque antes entrabas a un establecimiento, y todos te recibían con una sonrisa y se mostraban felices por atenderte. Ahora he ido a varios, y de verdad que me he quedado... Todos malhumorados, al parecer, cansados de atender gente, y sin información. Me voy decepcionada de mis queridos dominicanos”. Escucharla decir esto disparó mis alarmas y mi preocupación.

Un trato que afecta al turismo

Sabiéndose que, ahora mismo el país está basando su economía en la visita de extranjeros, creo que no es correcto mostrar nuestra peor cara ante quienes vienen a nuestra hermosa República Dominicana. Busqué algunos argumentos para defender nuestra principal característica: la cortesía.

Traté e hice todo lo posible por hacerla entender que nuestra gentileza está intacta. Busqué mil excusas, pero no valió. “Y no es generacional. Me han atendido personas de diferentes edades y todas han tenido la misma actitud. No comprendo que les está pasando a mis queridos dominicanos”. Con eso me salió antes de que le echara la culpa a la juventud.

Un viaje a la ciudad fabulosa

Para ver si la convencía de que son casos aislados, la invité a dar un paseíto a una ciudad fabulosa. Aceptó, y juntas fuimos a esa comunidad donde genuinamente todos andan con una sonrisa en su rostro. No tienen que trabajar en un negocio para tratar con amabilidad a la gente.

Hasta por las calles te brindan una sonrisa porque saben que de esa forma están vendiendo su entorno como un punto turístico agradable y digno de visitar. Un “buenos días”, “¿Qué tal, cómo están?”, “disfruten su estadía”, “estamos para servirles” y muchas otras frases que dejan al descubierto su cortesía, distinguen a los habitantes de este lugar fabuloso.

Igual de gentiles eran cuando ofrecían algún servicio. Mi amiga, la costarricense, estaba muy feliz. Se sentía como cuando visitaba República Dominicana hace unos años atrás.

Duro regreso para las dos

Llegó el momento de volver a la realidad. Ambas estábamos muy tristes. Ella porque anhelaba ese trato cortés y amable del dominicano, y yo porque me avergüenza que, por no ofrecer una sonrisa, un saludo o un buen servicio, un turista se vaya con una mala impresión de nosotros.

Y no son sólo los colaboradores de algunos establecimientos los que tienen la culpa, también los administradores de esos lugares, la tienen. Es importante que sepan escoger a sus empleados, que les exijan cumplir con requisitos de gentileza, respeto y buenas atenciones.

Que los entrenen constantemente, que les den a ellos también un buen trato para que lo devuelvan al cliente. No hay nada más agradable que ir a un lugar y sentirse bien atendido, más aún si estamos pagando nuestro dinero.

Me apena que ya sea tan obvia la mala actitud de algunos dependientes de tiendas, meseros, es más, hasta de médicos y enfermeras que hasta los visitantes lo noten. Ojalá podamos recobrar nuestra cortesía.