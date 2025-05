¿Hay profesores que castigan la excelencia?

L a excelencia de estudiantes dominicanos en las universidades se ha demostrado con su participación en competencias internacionales. Es obvio que han contado con el respaldo de sus profesores. Mas no siempre es así. Hay estudiantes excelentes que ven cómo un profesor, por no admitir un error al poner una nota, les impiden graduarse “Cum laude”. O porque le da la gana, hace perder una beca.

El caso de una casilla “cerrada”

Les cuento el caso de una estudiante. Se relaciona con la tesis y el rediseño de una marca que presentó junto a una compañera. “Ustedes tienen su 20 de 20”, afirmó el profesor al ver el proyecto final. Al publicar la nota, “apareció con 89. Según mis cálculos, como mínimo teníamos 92.” Le escribió para pedirle revisión de notas.

“Hay muchos puntos extras rodando en el Excel”, explica el profesor. Admite que esos puntos están en casillas cerradas. “La casilla que tenemos te puse 89. No lo voy a modificar, tengo que hacer una carta (a la institución). Estoy camino de vacaciones. No le voy a cambiar una nota a una niña que está llorando por un punto”. Mas al no aparecer ese punto que sí tenía, su índice quedó en 3.7. 45. Con sus puntos en casillas cerradas se hubiera graduado con honores.

La injusticia que apagó una estrella

Una estudiante que en principio estudiaba Mecatrónica con una beca, recuerda que en el aula sólo había dos chicas. El resto era varones. En cierta ocasión, el profesor puso un trabajo. Prometió dar 2 puntos a quien lo presentase y mereciese. Era una presentación virtual.

En su casa no había buena señal. Caminó hasta lo alto de una loma y allí realizaba su trabajo. En la noche, mientras el resto de la clase estaba en receso, ella se mantenía en el lugar. No tenía tiempo para ir y venir.

Al presentar el trabajo, el profesor comentó: “Está muy bien, pero no te voy a dar los puntos”. Al verla desalentada, él le dice: “No te pongas así. Eso es normal”. Esa C le quitó la beca. Cambió de carrera. Me quedo estupefacta ante ambos casos.

Un método propio de poner puntos

¿Puede un profesor inventar un modo de dar puntos? En una institución de educación superior “a pesar de que la plataforma y el encargado de la carrera se lo exige”, cuenta una estudiante de Multimedia, el profesor al enseñar y poner puntos opta por un método que llama “muerte súbita: si dos estudiantes presentan el mismo tema, el que es mejor le ‘quita’ puntos al otro”.

¿Cómo? Un alumno recibe 10 puntos, pero si otro alumno presenta un mejor trabajo, al primero le baja los puntos a 7, y deja al otro con 10. Su argumentación: “Así es la vida real”. Ante tantas injusticias, ¿quién tiene la potestad de ponerle la tapa al pomo?