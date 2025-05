Cuando mamá y papá no regresan: la infancia que queda tras una tragedia

La noche del lunes 7 de abril del año en curso decenas de niños, niñas y adolescentes se fueron a la cama luego de recibir las “buenas noches” de sus padres, sin saber que esa sería la última vez que escucharían el tradicional “Dios te bendiga” tras pedirles la bendición.

Horas más tarde, durante la madrugada del martes 8, el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras decenas de parejas disfrutaban de una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez. El accidente cobró la vida de 235 personas, incluida la del artista.

Al amanecer, 136 menores de edad despertaron con una desdicha en común; habían quedado huérfanos; 19 de ellos de ambos padres en la tragedia.

“Yo estaba con mis sobrinos cuando me llamaron para darme la noticia de que mi hermana había muerto, no encontraba cómo reaccionar, porque ellos estaban ahí y yo no podía desplomarme, tenía que encontrar las palabras adecuadas para informarle a ellos. Al final simplemente no pude y tuve que pedir ayuda” relata la joven que prefirió no revelar su identidad.

Explica que llamó a una amiga para contarle lo ocurrido, y antes de que ella llegara a la casa, le informaron que también su cuñado había fallecido. “La situación se tornó más difícil. No fue hasta que se juntó gran parte de la familia que pudimos decirle a ellos”.

Han pasado ya casi dos meses y los niños, de cinco y 14 años, aún no han entendido la magnitud de lo sucedido. Sobre todo el más pequeño, que pregunta todos los días dónde están sus padres.

Heridas invisibles

Ante una tragedia de tal magnitud, queda un infante roto emocionalmente, y puede expresarse a través de regresiones, dificultad para concentrarse, tristeza persistente o miedo a nuevos abandonos. Así lo explica el psicólogo clínico, experto en psicología afirmativa, Blas Valenzuela, quien señala que cuando una pérdida significativa no se elabora con el acompañamiento adecuado, el dolor no desaparece, sino que se transforma.

En adolescentes, la pérdida puede expresarse como depresión, ansiedad, consumo de sustancias, apatía escolar o dificultades relacionales. “El mayor riesgo es que el duelo no resuelto se convierta en un relato de vida silencioso que limite su capacidad de confiar, amar o sostener vínculos significativos en la adultez”, agrega Valenzuela.

Procesar la pérdida

La forma en que se procesa una pérdida está íntimamente ligada al nivel de desarrollo emocional, explica Valenzuela. “Un niño pequeño aún no tiene una comprensión completa de la muerte; suele interpretar la ausencia como abandono o como algo temporal, lo que puede generar una gran confusión y ansiedad”.

El adolescente, en cambio, ya tiene conciencia de la irreversibilidad de la muerte, pero aún no cuenta con los recursos emocionales suficientes para manejar la intensidad del dolor; lo que puede traducirse en rebeldía, aislamiento o conductas impulsivas.

El experto en el tema afirma que, mientras el niño tiende a buscar seguridad, el adolescente puede oscilar entre el deseo de independencia y una necesidad profunda de contención.

La calidad del entorno familiar

Blas Valenzuela sostiene que la calidad del ambiente inmediato es determinante; un entorno familiar que válida el dolor, ofrece seguridad emocional y no exige que el niño o adolescente “sea fuerte”, permite que el proceso de duelo se exprese de forma saludable.

Además, el centro educativo también cumple un papel esencial: puede ser un espacio de refugio o, por el contrario, una fuente de presión si no se tiene sensibilidad hacia lo que está viviendo el menor.

“Lo más sanador no es dar explicaciones perfectas, sino estar disponibles, mostrar estabilidad y permitir que cada quien viva su duelo a su ritmo, sin presionar la “superación”, agrega Valenzuela.

En ese sentido, en palabras del especialista en salud mental, la herramienta más poderosa para ayudar a los niños, niñas o adolescentes en situaciones como la planteada, es la presencia humana empática, que acompaña sin juzgar.

“Además, existen recursos como la terapia de juego en niños, espacios de arte o escritura terapéutica en adolescentes, y el uso de cuentos o metáforas que les ayuden a comprender sus emociones. También se puede recurrir a rituales simbólicos para despedirse, que ayudan a dar forma a lo que duele”, explica el psicólogo, haciendo énfasis en que ninguna herramienta funciona si no hay un adulto emocionalmente disponible que acompañe el proceso con ternura, sin imponer un “cómo deberías sentirte”.

Señales de alerta sobre la salud emocional del menor

En niños de 3 a 6 años que han tenido una pérdida tan significativa como la de uno de sus padres, o ambos, explica la psicóloga clínica especializada en el área Infantil-Juvenil, Paola Rodríguez, una señal de alerta es que jueguen constante con la temática de la muerte en forma angustiosa, la falta de expresión emocional total y la regresión, es decir, volver a hacer cosas que ya había superado, como mojar la cama o miedos intensos que no tenía.

Niño aislado y tristeIStock

Mientras que en infantes de 7 a 11 años, una preocupación debe ser dolores físicos frecuentemente sin causa aparente, rendimiento escolar bajo de manera repentina o aislamiento social, así como conductas agresivas o muy desafiantes que persisten y manifestación de culpa ante lo sucedido.

Adolescentes de 12 a 18 años, afirma la especialista, suelen mostrar aislamiento extremo y/o abandono de actividades que disfrutaba, insinuar o manifestar ideas de muerte o autolesionarse; consumo de sustancias o bebidas, dificultades graves para dormir o alimentarse, así como también hacerlo en exceso. Además, otra señal de alerta podría ser dificultad extrema para retomar rutinas o mantener relaciones afectivas.

Manifestación del duelo en niños y adolescentes

De acuerdo con Rodríguez, las etapas del duelo son iguales para todos. Lo que varía es cómo lo procesan y los ayudan a procesar:

-Negación. En niños esta viene acompañada de no aceptar el hecho o pensar que la persona regresa.

Adolescentes: Puede aparecer una muestra de fortaleza si no muestran sentimientos o minimizar la pérdida.

-Ira. Niños: Al no saber reconocer sus emociones ni cómo gestionar, suelen hacer berrinches, tener conductas agresivas o de frustración hacia los adultos y otros compañeros.

Adolescentes: Cuestionan la existencia misma, culpar a otros o a ellos mismos.

-Negociación. Niños: Pueden intentar hacer tratos, ejemplo, "si me porto bien, papá Dios me traerá a mamá".

Adolescentes: Piensan en lo que podrían haber hecho para evitar eso, manejando siempre la culpa.

-Depresión. Niños: muestran tristeza, retraimiento, cambios en su apetito y energía, su discurso y juegos giran en torno a la tristeza y muerte, el patrón de sueño se altera, etc.

Adolescentes: Pueden experimentar bajo rendimiento académico, desmotivación para realizar actividades que disfrutaban, aislamiento y tristeza profunda.

-Aceptación: Niños: Comienzan a volver poco a poco a sus rutinas y van entendiendo que ese ser querido ya no volverá.

Adolescentes: Integran todas emociones y situaciones que conlleva la pérdida y buscan sentido a lo vivido (aprenden a vivir y seguir adelante).

¿Qué está haciendo el Gobierno?

Como parte de la ayuda a las víctimas, el Gobierno dominicano anunció, a través del programa Supérate, el desembolso de una partida de 30 mil pesos mensuales durante seis meses a los familiares de los fallecidos.

Además del apoyo económico, Supérate brindará asistencia integral, apoyo psicológico, tutela oficial y asesoría legal a los afectados. La transferencia económica se realizará mediante el Bono Emergencia, un fondo del Estado destinado a personas impactadas por desastres.

Desde el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) se trabaja en la evaluación de cada caso, apoyo socioemocional y acompañamiento a la derivación de los más complejos con entidades especializadas en trauma.

Igualmente, con la ejecución de todo el abordaje de protección especial, a través de los programas y servicios de restitución de derechos, incluyendo atención residencial, protección legal, adopciones, registro de nacimiento y familias de acogida.