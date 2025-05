El coraje de vivir

Es el libro de Tiberio Castellanos que se pondrá a circular hoy a las 7:00 de la noche en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, precisamente donde fungió como relacionista pública en las décadas de los 70-80, realizando una labor encomiable por sus conocimientos de periodismo y la cultura dominicana.

A don Tiberio lo recuerdo en esa época, cuando yo vivía en Villa Juana, que aunque nunca entablé conversaciones con él me mereció mucho respeto y admiración, tanto que cuando lo vi hace varias semanas me sorprendí, pero no recordaba su nombre.

Este personaje ha tenido el coraje de descargar sus emociones y divagaciones en un libro cuando faltan apenas seis meses para cumplir sus 99 noviembres, lúcido, exigente, lleno de sabiduría, destacándose como locutor y promotor cultural en importantes medios radiales, incluyendo Radio Comercial, La Voz Dominicana y Radio Televisión Dominicana, donde creó programas culturales como “Artistas Dominicanos” y “Diálogo Mañanero”.

La obra recoge textos en los que el autor rescata la memoria de la vida en su pueblo natal, su oposición a la dictadura de Trujillo y sus vivencias en Cuba antes y después de la Revolución. La obra también reflexiona sobre temas como el amor, la poesía, la naturaleza, la disciplina, la fe cristiana, la vejez y la muerte, así como sus andanzas por diversas ciudades de España y los Estados Unidos.

El prólogo es una mirada de su yerno, escritor Médar Serrata, quien sugiere leerse “como una crónica de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad, encontrando los lectores las impresiones de un observador agudo de la vida cotidiana, un individuo cuya mirada ha sabido detenerse sobre la realidad que le rodea como si lo viera todo por primera vez: los libros, las casas, los árboles y la gente… sus hábitos, sus miedos, sus hazañas y sus miserias”.

Los que hace varias décadas no ven a don Tiberio deben asistir al acto para que platiquen con este ser humano, que la edad no ha sido obstáculo para plasmar sus vivencias en un libro de más de 400 páginas.

Portada del Libro de TiberioXiomarita