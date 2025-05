La conexión materna

Ser madre no es sólo traer un hijo al mundo. No es amarlo hasta los tuétanos, tampoco es cuidarlo y procurar que esté bien. Es mucho más que eso. Es sentir su dolor, es disfrutar su alegría, pero sobre todo, es tener esa conexión inexplicable que te “informa” si algo anda bien o mal, no importa a qué distancia estén el uno del otro y, mucho menos, los años que tenga ese hijo. Para mamá siempre son pequeños y necesitan de su atención.

A las 2:54

Precisamente, en estos momentos en que nos acercamos al Día de las Madres, la vida me dio la oportunidad de sentir esa conexión divina, la que en innumerables ocasiones he sentido, pero que ahora fue tan específica.

Despertar a las 2:54 de la madrugada del pasado lunes no fue producto de insomnio. Una angustia en el pecho se interpuso en mi sueño. El nombre de mi hijo estaba en mi mente y la fe me invitaba a orarle al Señor por su salud y bienestar. Arrodillarme a esa hora y tan próximo a las 3:00 de la mañana, que es el momento cumbre de la oración, me daba tranquilidad.

Después de un buen rato pidiendo por él, una paz que sobrepasa todo entendimiento, se apoderó de mí y volví a dormir. La mañana prometía mucho trabajo, pero la experiencia vivida se interponía en mis pensamientos.

La llamada de asombro

Escribirle un mensajito a mis dos hijos, todos los días, es una norma hermosa para mí. A él no lo llamo con frecuencia en hora de trabajo por su ocupación constante, pero este lunes, sí lo llamé con el pretexto de que fuera a comer a la casa.

“No voy, ma. No me he sentido bien, estoy en la clínica”. ¿Qué te pasa?, ¿Dónde estás?, ¿Con quién estás? y otras, fueron algunas de las interrogantes que le hice. Ustedes saben, las madres somos expertas en preguntarles a los hijos, a veces hasta sin lógica.

Eso sí, lo que más asombro causó entre él y yo fue cuando le aseguré: “Comenzaste a sentirte mal a las 2:54”. “Dios, mami, sí, fue a esa hora que me levanté malo”. Increíblemente, cuando después de orar pude dormirme, él también pudo hacerlo. Era una conexión a distancia que sólo una madre puede entender.

Una experiencia fabulosa

Tener a la distancia esta hermosa unión con mi hijo, me hizo sentir como si viviera en una ciudad fabulosa, donde ser madre, guardando la distancia, es lo que más se parece al acercamiento que tenemos con el Señor.

Saber que en esa paz que me dio, el Altísimo me dijo: “Tú hijo está bien”. Así ha sido. Fue un malestar de esos que, aunque aparentan ser algo serio, no pasó de ser un pretexto para que se hiciera un chequeo y conociera que todo está en orden divino.

Sin duda alguna, pese al susto, esta conexión es un regalo que Dios me hace para recordarme que, si ese instinto materno se refugia en la oración, no importa cuán grande sea el peligro en el que esté un hijo, siempre saldrá bendecido.