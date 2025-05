Almolzar en SD: un buen churrasco sabe a gloria

¿Pasta o carne?” La pregunta es de mi hijo Ángel que, días antes de mi cumpleaños, quiere llevarme a almorzar. “Carne” respondo sin titubeo. En especialidades de carnes le han hablado del Turo. Hacia allá vamos.

No es aún la 1:00 de la tarde. Algo menos de la mitad de las mesas está ocupada. En un sobrio y atinado interiorismo abunda la madera y, hacia un lado en lo alto, un cristal transparente deja ver las palmeras exteriores. En el muro debajo resaltan reproducciones de cabezas de toro.

Interior en el restaurante TuroCarmenchu Brusíloff.

Un mozo trae la carta. Ángel pregunta cuáles son los vinos de la casa. Ordena dos copas de tinto Robert Mondavi, de California. No pido entrada. Voy directo a las carnes. Elijo Churrasco y de guarnición Espárragos a la parrilla. Ángel lee las especialidades. Se decide por los Baby Back Ribs (si es que anoté bien el nombre).

Baby back ribsÁngel Ramos B.

Para asegurarse de cómo vienen, pregunta al mozo “¿Son costillitas?” “Sí”, responde escueto. Parece novato. En cuanto al vino, se olvidaron de traerlo. A quien finalmente llega con los platos se lo recordamos. Da la vuelta, sin excusarse, y lo trae ya servido.

Al ver las costillitas, sobre el puré de papas de guarnición, Ángel se extraña. “El mozo parece que no entendió mi pregunta”. Es que no son las clásicas costillitas. “Esto es un asado de tirado; pero las costillitas son diferentes con el hueso, la salsita, etcétera”, dice mi hijo”.

Sabores de la zona

Eso sí, “la carne está muy suave, se corta hasta con el tenedor”. Yo disfruto con el churrasco. Al camarero le dije que lo quería “well done” y me miró extrañado. “Bien cocido” aclaró Ángel. Al cortarlo en un extremo la carne está un tanto roja. “Córtala por el medio”. ¡Qué rica! Terminamos de comer.

Un camarero se lleva los platos sin mencionar postre. Pasa el tiempo. Aquí de nuevo ¡a esperar! “Nos han abandonado”, dice Ángel, echándose a reír. A un mozo de lejos le hace señas. “Queremos postre”. Trae dos cartas, las deja sobre la mesa y se va.

Minutos van. Minutos vienen. Volvemos a seguir esperando y a hacer señas a un camarero. “Quiero cheesecake vasco, pero ¿cuál es la diferencia con el cheesecake?”. “Es normal”, responde.

Cheesecake vascoÁngel Ramos B.

“Pero tiene que haber una diferencia...” “Bueno… el cheesecake a veces tiene un pedacito de bizcocho abajo”. Es obvio que no sabe la respuesta. Busco en Internet. El vasco, entre otras cosas, tiene corteza dorada. ¡Qué delicia! Pese a un almuerzo con señas y esperas no me quejo. La comida excelente compensa la reiterada ausencia de camareros para atender nuestra mesa.