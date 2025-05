“No me interesa el sexo”: qué hacer cuando llega la menopausia

Hace unos días acude a la consulta una pareja cuyo motivo de consulta era la incapacidad para comunicarse sin discutir. A medida que avanzaba la sesión, surgió el motivo real: él expresó su malestar frente al hecho de que hacía un mes no tenían sexo, se sentía rechazado, no deseado e incluso llegó a pensar que existía otro, y estaba evaluando la posibilidad de una separación. Ella estalló en llanto y le dijo “no me interesa el sexo” y no me quiero separar.

Esta situación es más frecuente de lo que pensamos. La paciente está en el proceso fisiológico conocido como la menopausia, que como sabemos, es la suspensión de la menstruación, etapa en la que la mayoría la gran mayoría de las mujeres se enfoca en los cambios de humor, el cansancio, el trastorno del sueño, los sofocos, la pérdida de la concentración, pero no hablan de la disminución del deseo sexual.

Algunas no lo quieren hacer por vergüenza o peor aún, otras no son conscientes de las causas de su malestar. Por ejemplo, la picazón e irritación genital producto de la resequedad vaginal provoca molestias a la penetración, estarás enfocada en el dolor y no hay placer, buscarás todas las excusas para no tener un encuentro (evitación sexual) por lo que no habrá satisfacción sexual, algunas se sienten en el deber y acceden por compromiso.

Entonces, ¿Qué hago?

Realiza una evaluación ginecológica, podrías calificar para usar reemplazo hormonal, en caso contrario, existen suplementos vitamínicos (siempre acompañados por supervisión médica) que pueden ayudar durante el proceso.

Integra el ejercicio físico, alimentación saludable. Los ejercicios de Kegel pueden mejorar el tono muscular de la vagina y el suelo pélvico. El uso de lubricantes a base de agua hará más placentero el encuentro.

Crea un espacio junto a tu pareja para expresarte emocionalmente, sin reclamos, sin culpa, sin críticas. Integra el erotismo a la relación, por ejemplo, con ejercicios somáticos. Mujer, el placer y disfrute sexual forma parte de tu vida, hazlo parte de tu autocuidado.