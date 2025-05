Luis Rivas: diseñador que con su arte representa al país en diversas partes del mundo

Las creaciones de este diseñador lo han llevado a destacar en países como Brasil, Noruega, Estados Unidos y Francia, donde ha recibido invitaciones para exponer su trabajo, e inclusive, lo han tomado de inspiración.

La descripción que hizo doña Carmenchu Brusíloff de ‘El Pez Recicla 360’, hecho con 3,000 botellas, 4,000 utensilios de cocina (cucharones, espátulas y tenedores) y 3,500 latas recicladas fue la bombilla que encendió el espíritu investigador para entrevistar al autor de tal hazaña.

Pez recicla 360Instagram de Galería 360

Si esta escultura llamó la atención de Brusíloff, la sorpresa fue aún mayor cuando durante la entrevista su autor, Luis Rivas, dijo que uso 20,000 tenedores para construir un cerdo llamado Severino, el cual se puede ver al transitar por la avenida Roberto Pastoriza. La conclusión de esta pieza le llevó dos meses.

La pasión por el arte de este multidisciplinario artista, que también abarca la creación de piezas para el carnaval, surgió desde muy temprano cuando apenas tenía 12 años. Su amplia trayectoria la lleva guardada en numerosas cajas dentro de dos habitaciones. Entre caretas y trajes la suma de estas piezas es de más de 200.

Su casa también está adornada con sus creaciones. Van desde figuras de pescados hechas con botellas de vidrio y cubiertas que le sobran de algunas de sus otras piezas, hasta una escultura de una especie de muñeca que forma parte de un proyecto personal.

Creaciones de Luis RivasRaúl Asencio

“Me llama la atención lo distinto. Cuando yo me gradué, comencé a trabajar piezas de arte, accesorios y eso me fue llevando a hacer vestuarios para teatro, para cine, danza, y carnaval, sobre todo”, cuenta Rivas.

A sus 60 años, confiesa que su crecimiento en el mundo del arte no fue fácil, pues lo distinto no era bien visto por todo el mundo, sobre todo, para su competencia. Aunado a esto, la falta de apoyo económico también se convirtió en una de las dificultades que tuvo que enfrentar.

“Como yo no tenía dinero, yo me crie en un sitio del pueblo en San Cristóbal, pero yo no tenía apoyo económico, ni mi familia era rica ni mucho menos. Entonces, yo desarrollé una destreza con la creatividad y con eso era que yo competía”, recuerda el artista.

Luis RivasRaúl Asencio

“Era a base de creatividad y pura pasión y corazón. Todo lo que yo hacía y lo que hago hasta hoy, es con el corazón. Yo no hago nada que yo no sienta ni que no quiera hacer”, agrega.

Sus creaciones han servido de inspiración para países como Brasil, Noruega, Estados Unidos y Francia, donde su propuesta de Los Diablos Ecológicos ha tenido éxito.

Su sello puesto en el carnaval

Su trabajo como artista del diseño va más allá de estas piezas de arte urbano. Siempre enfocado en captar lo distinto, durante la pandemia creó su proyecto ‘Los Diablos Ecológicos de San Cristóbal’.

Luis Rivas mostrando parte del diseño originario de Los Diablos EcológicosRaúl Asencio

“Yo trabajo en carnaval desde la adolescencia. Trabajaba en el carnaval popular, yo participaba desde la escuela donde estudié, en un liceo. Yo participaba en el carnaval popular del pueblo en San Cristóbal”, comenta Rivas sobre su participación en estas tradiciones folclóricas del país.

Con Los Diablos Ecológicos, este artista buscaba combinar la problemática del reciclaje con llevar un mensaje del cuidado ambiental añadido al carnaval. Todo esto inició con una máscara que hizo con un galón de plástico que tenía en el patio.

Luego a esta le hizo también un traje. Para el año 2020, los Diablos Ecológicos salieron oficialmente como grupo, por primera vez, en Puerto Plata. Tres personas mostraron al público el disfraz que ha cosechado múltiples éxitos.

En 2022 el diseñador fue invitado a Noruega a presentar esta propuesta e impartir talleres a niños. En Río de Janeiro, Brasil, crearon una propuesta inspirada en los Diablos Ecológicos de San Cristóbal. Ahora el artista viajará a Estados Unidos, donde tiene programada tres exhibiciones en los estados de Massachusetts, New Jersey y Washington.

Creaciones de Luis RivasRaúl Asencio

El traje, como tal, se ha exhibido en Dubái y, actualmente, se encuentra en Japón. Rivas sostiene que el mes que viene el traje será trasladado a Francia.

Además, para estas exhibiciones viajarán niños de sectores vulnerables del país, quienes estarán involucrados en la presentación de la creación. Él tiene la intención de continuar trabajando con estos sectores como una manera de incentivar a pequeños a adentrarse en el mundo del arte.

Este artista lleva 40 años trabajando en el carnaval y este año fue el rey del mismo. La celebración cultural estuvo dedicada a la provincia San Cristóbal, en donde Rivas también fue rey en el año 2019.