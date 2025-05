El Señor es maravilloso. Cuando crees que el mundo se te está cayendo encima, Él lo detiene. Te cambia las atribulaciones por bendiciones. Te sostiene, te levanta, te conduce, te resuelve… No te permite que cargues más peso del que puedes. Por eso es que nunca se muda.

Él vive en tu corazón, en tu familia, en tu hogar, en tu entorno y lo ve todo. Pero no lo que estás cargando, pues recuerda que Él sabe la misión que te asigna. Lo que observa es cómo te comportas ante las pruebas. De ahí la importancia de actuar confiados en que el Señor no te abandonará.

Un viaje hacia la fe

Escuchando a tantas personas quejándose de los momentos difíciles por los que están atravesando y viendo cómo el mundo gira dejando estelas de desesperación por las guerras, por la crisis económica, la hambruna y otros males me fui a una ciudad fabulosa donde los habitantes no se dejan apabullar por la sensación de abandono que algunos sienten por parte del Señor, ante la más mínima prueba.

La fe es inquebrantable en aquel lugar donde, aunque sí se experimentan situaciones difíciles, no hay atribulación porque se tiene bien claro que Dios no se muda.

El poder de la oración

Para los residentes en la pacífica ciudad fabulosa, no hay problemas grandes, sino soluciones de peso que hacen que su fe sea cada vez más fuerte. Desde que tienen algo que les mortifica, ponerse de rodillas e implorar al Todopoderoso que les ayude a resolver lo que les ha tocado, es la primera salida que allí se pone en práctica.

Saben que Dios no se muda y que está pendiente de absolutamente todo, sólo esperando que la sabiduría, la paciencia, la fe y la oración sean tu camino a seguir para escucharlo decirte: “Sí, Yo estoy contigo, sólo tienes que creer en Mí”.

En el mismo lugar

En efecto, cuando tenemos todo esto, podemos darnos cuenta de que Él está en el mismo lugar, con cada uno de nosotros, atendiendo nuestras necesidades conforme a Su voluntad.

Tanto en la tranquila ciudad fabulosa como en la realidad, podemos darnos cuenta hasta en simples detalles, de cómo Él nos mira con ojos de piedad, nos acaricia con sus manos bondadosas dándonos consuelo, nos abraza con su calidez y ternura, y lo más importante, se compadece de nosotros no importa hacia dónde nos movamos porque Él nunca se muda.

Su casa es nuestro corazón y, aún tú no le abras las puertas de éste, Jesús buscará la forma de entrar porque sabe que sin Él, no somos nada. No importa cómo sea el hábitat que le prepares, se acomodará y hará tu vida más ligera y placentera.

Sólo créele, déjale un buen espacio en tu vida y verás qué ambiente más agradable puede crearte de manera perpetua, porque definitivamente, Él no se muda.