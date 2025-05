Red Mariposa: un proyecto de protección a la mujer

Red de Mariposa es un proyecto que busca proteger a la mujer en peligro de muerte, brindándole una respuesta rápida y eficaz para evitar una tragedia, pero su precursora, la activista Marcia Cordero, explica que éste ha estado vagando por más de cuatro meses en distintas instituciones, sin tener una respuesta positiva para su aplicación.

En los documentos concernientes al proyecto, Cordero prevé que en diferentes demarcaciones haya un personal dedicado a esta labor. Inmediatamente, se reciba una denuncia que esté avalada por pruebas que demuestren que la mujer está en peligro inminente, se generará un expediente digital.

Este expediente digital se pondrá en copia a los organismos de asistencia en una base de datos compartida con la Policía Nacional, fiscalías, 9-1-1 y otros organismos. Luego el expediente generará un código alfanumérico que se le dará a la víctima para que al activarlo desde su móvil o un teléfono local se envíe su ubicación en tiempo real con sólo una clave que alertará al personal de que es una emergencia real y enviará a los organismos policiales más cercanos, a actuar.

Además de esto, Cordero entiende que las mujeres deben ser capacitadas en diferentes áreas para mermar el efecto de la agresión en lo que la ayuda necesaria llega. Es por ello que la red también incluiría cursos y talleres para proveer a la mujer de herramientas de autodefensa, primeros auxilios y manejo de sustancias que puedan inmovilizar a un agresor.

Impartir charlas sobre la detención temprana de la violencia y la asesoría de abogados son otros de los temas que manejaría la Red de Mariposas una vez que está entre en funcionamiento.

“A las mujeres de esta era creo que le falta esa preparación, esa decisión de poderse defender en un momento. Hay mujeres que incluso teniendo un arma de fuego, porque son policías o algo, han sido agredidas y muertas por una persona que a lo mejor tiene menos preparación que ella”, asevera Cordero.

Trabas para ponerlo en marcha

“En el Despacho de la Primera Dama estuvo algunos tres meses, en el Departamento de Análisis, pero fue enviado al Ministerio de la Mujer porque ellos (el Despacho), como nos explicaron, no tenían los recursos para llevar a cabo el proyecto”, dice Cordero.

Agrega que, en un principio, el Ministerio de la Mujer la llamó para una entrevista, pero al momento de presentarse en las instalaciones esta institución se encontraba atendiendo a personal de la Embajada Americana y ella no puedo explicar en qué consistía su proyecto.

“Desde ahí hemos estado tratando de comunicarnos con ellos, a ver si hay alguna posibilidad de que el proyecto pueda seguir adelante”, sostiene la activista añadiendo que comenzó a tocar las puertas de estas instituciones desde octubre del año pasado y, que cuando el Despacho de la Primera Dama lo envió al Ministerio de la Mujer se hizo la ilusión de que el plan sería tomado en cuenta.

“Yo sé que en el despacho el proyecto lo consideraron bueno porque si no, lo hubieran archivado. Tú sabes que eso no lo hubieran mandado para el Ministerio, sino que simplemente se archiva y nos dicen, ´Bueno, veremos después´. Entonces, cuando lo mandaron para allá, pues nosotros fuimos entendiendo que ya se le iba a dar curso en una primera parte, pero no nos han dicho nada ni nos responden nada”, afirma Cordero en medio de su desilusión.

Cifras

En marzo de este año, La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que durante el primer trimestre la cifra de feminicidios fue de 17, de los cuales 14 mujeres nunca presentaron una denuncia en contra de sus agresores, convirtiendo esta situación en un “problema grave para el sistema”.

Mientras que en los primeros meses del 2024, según datos de la Procuraduría General de la República, 15 mujeres fueron víctimas de feminicidio en edades de 18 a 50 años. Siete de estas muertes ocurrieron en enero, tres en febrero y cinco durante el mes de marzo.