José Gómez Cerda, reelecto presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicana (ASEPED) anunció la creación de la primera Escuela Nacional de Escritores Dominicanos.

El objetivo es fomentar la formación y el desarrollo de la literatura en el país. Será un curso impartido de forma digital. La información fue ofrecida durante la entrega de los Premios Caonabo de Oro a Carlos Manuel Estrella, como periodista, y Emilia Pereyra, como escritora. Merecidos reconocimientos.

La nueva directiva de ASEPED

Amén de Gómez Cerda, como presidente, la nueva directiva la integran Luis José Chávez, primer vicepresidente, Isael Pérez, segundo vicepresidente, Mónica Gutierrez Fiallo, secretaria general y Carlos Manuel Estrella, secretario general adjunto.

Además de Alma Santana, secretaria de organización, Rafael Peralta Romero, secretario de Finanzas, Elena Ramos, secretaria de asuntos legales, Alejandro Arvelo, secretario de actos y correspondencia y Ramón Colombo, vocal.

Un sombrero personalizado

Poco se usa el sombrero en República Dominicana. Sin embargo, para muchas actividades podríamos decir que es un “must”. En la playa y en la montaña, bajo el sol es un accesorio ideal. Hay una que otra tienda que los vende, pero hay que buscarlas poco menos que con lupa.

Sin embargo, una persona cercana a mí me comentó que encontró a Félix Victoriano, propietario de manusombrerosrd, una tienda online. Le pidió un sombrero y resultó “barato, muy bien pintado y cumplió en horario”. Vale su recomendación.

Fanny Lora y sus motivos para celebrar

Diseñadora de interiores, experta en decoración y en organización de eventos, diseñadora de piezas artesanales… Fanny Lora es una mujer con un espíritu creativo que en vez de guardar para sí sus conocimientos, con generosidad prefiere compartirlos con quienes se interesan por esos temas.

Es así como da a luz un libro: Fanny Lora y sus motivos para celebrar. En él conocemos parte de su historia profesional a la vez que nos da ideas y hasta ¡recetas! E imágenes de muchos de sus montajes.

La atención del personal en centro comercial

En las dos últimas oportunidades que he visitado Galería 360, un centro comercial que no está en mi ruta habitual, me ha sorprendido la buena atención del personal que trabaja en éste.

Hablo del personal de seguridad y el de limpieza, a quienes al preguntar por alguna tienda específica responden de inmediato y con afabilidad explican cómo llegar y junto a qué local comercial más conocido se encuentra.

Atraer al cliente hacia un lugar empieza con estos pequeños detalles. No sé si se les orienta a actuar de esa manera, o si es motu proprio, pero a la verdad que me está sorprendiendo positivamente y hay que decirlo. No siempre tenemos que estarnos quejando.