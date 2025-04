Rossi Rojas: la empleada doméstica que se convirtió en empresaria

Cuando de superación y emprendimiento se trata, el nombre de Modesta Rojas del Orbe, más conocida como Rossi, ocupa un importante lugar en las páginas de la historia del mundo de la belleza y la estética.

Con apenas 11 años llegó a la Capital desde su natal paraje Vuelta Larga, del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Con su maleta cargada de sueños, llegó dispuesta a lograrlos con base en la perseverancia y trabajo arduo.

Ella estaba clara que lo que le esperaba no era fácil, pero esa realidad no la venció. A su llegada realizó desde labores domésticas hasta de venta de productos, eso sí, siempre con la firme convicción de que su meta era crear su propia empresa familiar.

A Rossi nada la atemorizaba porque su enfoque podía más que los obstáculos que pudieran existir en el camino hacia la meta. En 2005 partió a Venezuela, donde se inició haciendo pedicura y se capacitó en el área estética y cosmiatría.

Comenzó dando masajes postquirúrgicos, donde atendió a figuras de la televisión, entre ellas a Ivian Sarcos, Miss Venezuela, Miss Mundo 2011. Cada día adquiría más experiencia en el área que le apasiona.

Rossi exhorta a las mujeres a que no temen a la adversidad, sino que trabajen y luchen por sus sueños.Fuente externa

Diez años después, específicamente, el 28 de agosto de 2015, regresa a su natal República Dominicana con 100 dólares en los bolsillos. El dinero era poco, pero las ganas de crear su empresa eran lo suficientemente muchas como para trabajar por sus sueños.

Con el apoyo incondicional de su esposo y su familia, crea su primera empresa, la que fue creciendo hasta alcanzar la fama y el éxito de que goza hoy día, entre pacientes nacionales e internacionales, cirujanos estéticos y otros.

Se trata de La Casita Mágica, un hogar de recuperación, donde cada paciente es atendido con esmero y dedicación, por un equipo de expertas profesionales, encabezadas por su propietaria. Rossi sabe lo difícil que es posicionarse, y por eso, trata de estar pendiente de que los masajes postquirúrgicos y moldeadores, así como la nutrición y las atenciones de enfermería, apuesten al bienestar de quienes creen en sus atenciones.

La Casita MágicaFuente externa

Formación profesional

“En Venezuela tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Daniel Rodríguez Guichardo, afamado médico estético, reconstructivo y oncólogo, quien al ver mi dedicación, esfuerzo y trabajo comenzó a mandarme pacientes a República Dominicana. A partir de ese entonces, comenzaron a llegarme pacientes de diferentes nacionalidades, especialmente de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Andorra, todo Sur América, Europa, y por supuesto, de aquí”, comenta Rossi.

Sabe que para realizar la labor que hace en favor del bienestar de personas recién operadas, hay que estar bien actualizado, se mantiene capacitándose y preparando su equipo. Cuenta con alrededor de 20 profesionales: médicos nutricionistas, enfermeras, masajistas y dos choferes.

Su vida familiar

Rossi proviene de una familia humilde conformada por sus padres, Cleotilde Díaz y Rufino Rojas, y sus siete hermanos. Por ser una ciudad costera, su infancia transcurrió entre la agricultura, langostas, jaiba, camarones y pescados, productos que utilizaban sus progenitores para alimentarla. El consumo excesivo de aquellos tiempos, la ha llevado a: “Hoy día no lo puedo ni verlos”, admite entre risas.

Es madre de Joeswsrd Minaya, quien es su asistente. “Él es un joven ejemplar y figura clave en mi desarrollo personal y profesional”, sostiene la mujer que dejó los oficios a un lado para convertirse en empresaria.

En el año 2018 contrajo matrimonio con Máximo García Ferreras, de quien recibe un gran apoyo en todos sus proyectos y hombro con hombro han echado hacia delante la empresa familiar.

Por la regla

“Este es un hogar donde el paciente se siente como en su casa, por el esmero, cuidado y seguridad con que es tratado”, dijo Rossi, durante una amena conversación con esta periodista, quien se sintió motivada a realizar esta entrevista, no por lo que hoy hace Rossi, sino por su historia de superación.

“Me siento muy alegre, me gusta lo que hago, porque para mí es como un hobby, aquí me conecto y me relajo. Es mi remanso de paz. Somos una familia y eso transmitimos a quienes buscan nuestras atenciones”, comenta quien es un ejemplo para la mujer dominicana que quiere progresar sin pensar en las dificultades que se presenten.

Antes de iniciar cada jornada, Rossi, su equipo de trabajo y sus pacientes oran cada mañana elevando una plegaria a Dios por la salud de los convalecientes y la paz del mundo.