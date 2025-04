Me lo enseñaron antes de la tragedia

La vida es muy vulnerable. Lo tenemos más que aprendido, aunque a veces se nos olvida y creemos que es para siempre. La tragedia ocurrida en el Jet Set con el desplome del techo y un saldo mortal que es mejor no mencionar, nos llama a la reflexión, y yo estoy haciendo la propia.

Eso sí, que cuando escucho algunos temas sobre los que tenemos que tomar consciencia, dentro de la profunda tristeza que tengo, me siento feliz, porque antes de ver de cerca este hecho tan lastimoso, en mi familia, con defectos y virtudes, tendemos a valorar lo que en realidad tiene valor: el amor, la unión y el respeto.

Está en la crianza

Personas que me conocen saben lo numerosa que es mi familia y, a pesar de ser así, el amor y la unión son los reyes dominantes en cada uno de nuestros hogares. A pesar de ser 14 hermanos, de padre y madre, ellos basaron su crianza en la importancia del afecto, el apoyo y el respeto.

Nos amamos tanto que, aunque hace tiempo que ya nuestros padres no están con nosotros, hemos seguido igual, respaldándonos en lo simple y en lo complejo.

Si 10 veces nos vemos en un día, nos saludamos

Mucha gente se sorprende cuando nos ve saludarnos con tanto amor como si tuviéramos siglo sin vernos y no se imaginan que tal vez ese saludo que vio es el segundo o tercero del día.

Nos decimos “te amo”, nos mostramos amor, nos damos por entero el uno al otro. Lloramos, no sólo por las cosas no tan alentadoras que nos pasa, sino también por las buenas. No tenemos nada escondido, sabemos qué le gusta a cada quién y qué no.

Nos defendemos, nos cubrimos y hasta nos tapamos. Unos más tímidos que otros, pero igual, las muestras de cariño fraternal, no faltan.

Una pequeña anécdota

Para que tengan una idea de cómo es esta relación, les diré que, en una ocasión, como a eso de las 2:00 de la tarde, acompañé a mi hija a una cita médica. Cuando llegamos, me encuentro con que mi hermano mayor estaba allá. Me puse feliz de verlo, me paré y fui y lo saludé, con tanto amor que, la secretaria se asombra, y dice: “¿Pero ustedes se quieren mucho y tenían tiempo que no se veían?”. Para su sorpresa, él le responde: “Nooo, somos hermanos, y hace una hora yo estaba comiendo en su casa”. Se rio muchísimo, y sólo dijo: “Qué lindo que los hermanos se quieran así”.

Eso hemos enseñado

A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que son como hijos para nosotros, también le hemos enseñado a quererse y respetarse. Hay que multiplicar la crianza basada en amor. Eso garantiza que vaya de generación en generación.

No hay que esperar que la vida nos dé lecciones para decirnos cosas lindas, para llamar a un amigo o una amiga y expresarle lo importante que son en nuestra vida. Vamos a amarnos, a respetarnos y a extrañarnos.

El calor de un abrazo y el sonido de la voz no se sustituyen con esos mensajes, a veces fríos, que nos mandamos por redes sociales. Vamos a llamarnos, a juntarnos y querernos, que el tiempo no tiene reversa.