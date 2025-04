“Siéntate”, “salta”, “dame la patita”... Esto es lo que debes hacer para que tu perro te entienda

Los perros disfrutan correr y jugar, ante esto se vuelve común establecer reglas y darles órdenes para tener control sobre su comportamiento. Pero, ¿cómo se puede lograr que obedezcan? Con paciencia y consistencia es la respuesta.

Los perros tienen un aprendizaje por asociación, por lo que si se usan siempre las mismas palabras y gestos para cada orden, con el tiempo las entenderán, explica la veterinaria Liah San Miguel, quien también señala que es clave reforzar con premios y cariño cuando el animalito hace algo bien.

Un aspecto importante es que la raza, edad, el tiempo que llevan juntos y la forma de comunicación con la mascota influye en el entendimiento a su dueño. Según la experta, hay perros que tienen más facilidad para aprender, pero esto no impide que cualquiera pueda entender, siempre y cuando la persona sea clara, constante y use refuerzos positivos con el can.

Las palabras, gestos y tonos de voz son importantes, pero los gestos y el tono de voz “suelen ser más efectivos que solo las palabras”, dice la veterinaria. Los perros no entienden el lenguaje como los humanos, pero sí captan muy bien las emociones a través del tono y pueden asociar ciertos sonidos con acciones. Ante esto, “lo ideal es combinar todo para que el mensaje sea más claro”.

Los perros no entienden el lenguaje como los humanos, pero sí captan muy bien las emociones a través del tonoFuente externa

Si eres de los que ya pone en práctica los puntos anteriores en este escrito, debes saber que medio de la comunicación y los intentos de hacer que el perro entienda los errores se convierten en algo común, uno de ellos es decir diferentes palabras para la misma orden, porque esto puede confundirlos.

“Pasa mucho que les damos señales contradictorias, como llamarlos con un tono enojado y luego preguntarnos por qué no vienen. Otro error es no reforzar cuando hacen algo bien o regañarlos cuando en realidad no han entendido lo que queremos”, sostiene la veterinaria.

¿Puede la raza de un perro influir en su capacidad de aprendizaje?

Un aspecto importante es que la raza, edad, el tiempo que llevan juntos y la forma de comunicación con la mascota influye en el entendimiento a su dueñoFuente externa

La capacidad de aprendizaje en un can se puede convertir en una gran interrogante para su dueño. Liah San Miguel afirma que hay razas que aprenden más rápido, como el Border Collie, el Pastor Alemán o el Labrador, que suelen destacar por su “inteligencia y capacidad de entrenamiento”.

Sin embargo, esta no debe ser una barrera, puesto que “más que la raza, lo importante es la manera en que se les enseña. Con paciencia y constancia, cualquier perro puede aprender”.

Los perros y el lenguaje humano

Algo que debe tenerse muy claro es que los perros no comprenden las palabras como lo haría un humano, pero sí pueden aprender el significado de muchas de ellas a través de la repetición.

“Hay perros que llegan a reconocer cientos de palabras, pero lo que más entienden es la intención detrás de ellas y el tono con el que las decimos”, indica la veterinaria.

De igual forma, se debe usar siempre el mismo comando para cada orden y algo que sirve de ayuda es entrenarlos en un ambiente tranquilo inicialmente, sin demasiadas distracciones.