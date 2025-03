Lo que antes avergonzaba, hoy es motivo de orgullo

“Yo fui amante y me porté muy bien, nunca molesté a la esposa”, “he sido infiel muchas veces y no me arrepiento”, son sólo dos comentarios que traigo a colación para ponerles en contexto sobre el porqué del título de esta columna.

Estas frases las escuché a través de un programa de alta audiencia y de boca de dos mujeres que se supone, deben ser ejemplos para esas jóvenes que van subiendo. Me alarmé, no por lo que dijeron, sino por hacer público con mucho orgullo, un tema tan íntimo y sensible.

Con esto no quiero decir que estas revelaciones nada más las hacen las mujeres. De ninguna manera. Lo que sí sabemos todos es que, en un país machista donde al hombre todo se le celebra y se le deja pasar, llama mucho la atención este comportamiento por parte de la mujer.

Siempre se han hecho

No es que antes no se hacían estas cosas. Hay que estar claros en que las tentaciones siempre han existido, pero una cosa es ser vulnerable a estos pecados y otra muy distinta es estar “orgullosa” de incurrir en acciones tan cuestionables como éstas.

Por lo general, cuando se descubría una falta de esta naturaleza, la persona solía avergonzarse y hasta negarlo. Ahora hay que gritarlo a los cuatro vientos porque eso es señal de “sinceridad”. Nadie es santo. Lo sabemos. Pero nunca está de más guardar las formas. Despacharse con este tipo de comentarios no aporta a nada positivo.

Tal vez logre 'rating', pero no creo que aporte al desarrollo sano de unas generaciones que vienen subiendo y tienen acceso a las redes sociales. Y también, debemos tomar en cuenta que ya en este país no hay horario restrictivo para abordar ciertos temas. A cualquier hora, algunos salen con malas palabras y expresiones tan fuera de tono que hasta a los adultos nos hace ruido.

Cada quien es dueño de su vida, pero con respeto al otro

En búsqueda de un comportamiento más moderado por parte de quienes están llamados a bien influenciar en la sociedad, me fui a una ciudad fabulosa donde nadie es santo, pero sí asume un compromiso ante la comunidad que se concentra en el respeto hacia los demás.

Tanto las mujeres como los hombres saben que las acciones indecorosas llenan de vergüenza a una persona y, que dependiendo de cómo se manejen, también dañan a la familia y a esa ciudad fabulosa.

No es que reine la mentira para ocultar ciertas cosas, simplemente, es que abunda la discreción, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Se paga caro hacer pública una información íntima, sobre todo, si afecta y hace vulnerable a unos menores de edad que se convierte en foco de atención en su colegio y entorno.

Los munícipes tienen claro que cada quien es dueño de su vida, pero también están conscientes de que las consecuencias hay que asumirlas cuando se cruza la línea del respeto.