Tres noches con lo nuestro, un espectáculo inolvidable en 1975

En julio de este año se cumplen 50 años de esta actividad folklórica que el Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) subió a escena en el Aula Magna, donde hizo una recreación para poner en valor los juegos infantiles tradicionales, los pregones y el montaje de algunos bailes y danzas, como el priprí, carabiné, jerapega, la polka, la mazurca, el valse, y la canción de cuna “Mi gallito”, que me la cantaban para dormirme, entre otros.

Fue mi debut, siendo una adolescente de 20 años, ya que venía del grupo folklórico del Colegio Santa Clara, en la Ciudad Colonial y de participar en Los XII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 1974, invitada por mi profesor Juan Sandoval (Guancho), con el aval de la primera profesora de baile del grupo de la UASD Divina Estrella, que le agradezco infinitamente el apoyo incondicional en el Ballet.

No se van a imaginar lo que busqué este recorte del periódico en los lugares habidos y por haber. Llamé a Alicia Custals, a Kenia García (viuda del director del ballet en ese entonces), a Luisa Rivera, hija de Casandra, a Mateo Morrison, a OGM, al Archivo General de la Nación, a la periodista Angela Peña. Escuché un audio de Iván Domínguez, uno de los fundadores del Ballet, y dice que fue en 1975. No quise creerlo, porque solo tenía menos de un año en el Ballet y pensaba que no se recordaba y había dado esa fecha.

Una mañana de esta semana, sin andar buscando “lo que no se me ha perdido” lo encontré luego de cuchumil búsqueda en mis archivos hemerográficos. Esta información es histórica, porque fue el primer espectáculo, en donde se dieron citas Fradique Lizardo, Casandra Damirón, René Carrasco, Divina Estrella y medios de comunicación que se hicieron eco de este maravilloso espectáculo que dejó un sello indeleble en los miembros de aquel entonces.

Recordatorio del eventoXiomarita