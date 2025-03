YouTube prohíbe a creadores referirse o mostrar imágenes de juegos de azar no aprobados por Google

Google ha actualizado las políticas de uso de la plataforma YouTube para prohibir a los creadores de contenido dirigir a sus espectadores a sitios web o aplicaciones de juegos de azar que no estén certificados por la compañía, así como hacer referencia o mostrar imágenes de ellos.

La plataforma ha explicado que estas medidas forman, aparte de sus "esfuerzos continuos" para proteger a los espectadores de contenido potencialmente dañino y que entrarán en vigor en dos semanas, esto es, a partir del 19 de marzo.

En este sentido, ha indicado que, de acuerdo con sus políticas relacionadas con bienes o servicios ilegales o regulados, no permitirá ningún contenido destinado a dirigir a los espectadores a sitios o aplicaciones de apuestas que no estén certificados por Google.

"Esto ahora incluye urls, enlaces integrados en imágenes o texto, presentaciones visuales (incluidos logotipos) o referencias verbales", ha señalado la plataforma en un comunicado compartido en su página web de soporte. En este comunicado, Google también ha aclarado que el contenido que infrinja su normativa se puede eliminar "independientemente de si el sitio o la aplicación de apuestas en línea han sido aprobados por Google".

Por otra parte, la compañía ha señalado que el contenido que no infrinja sus Normas de la comunidad, pero que incluya representaciones o promociones de sitios o aplicaciones de casinos en línea, "puede tener restricciones de edad". Esto significa que el contenido de juegos de azar 'online' -con excepción de las apuestas deportivas-, no será visible para usuarios que no hayan iniciado sesión o personas menores de 18 años.

La compañía ha señalado finalmente que, aunque es consciente de que esta actualización "puede afectar a los creadores que se centran en contenido de apuestas en línea, como juegos y aplicaciones de casino", estos cambios "son un paso necesario" para proteger a su comunidad. Especialmente, a los miembros más jóvenes.