El enfrentamiento entre dos actores

Volodímir Zelenski, actual presidente de Ucrania, era un popular actor, comediante y político antes de acceder a la jefatura de estado. Su papel más representativo como actor era el de presidente del país.

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, es un empresario que, con una de sus compañías, produjo y se presentó como actor en una serie de televisión: The Apprentice. Me impactaba ver cómo, al final, sentado junto a los participantes alrededor de una mesa y, si mal no recuerdo, estiraba un brazo y con el dedo índice apuntaba hacia quien había fracasado para decir con fuerte voz: “You’re fired!” (¡Estás despedido!) Eran dos equipos enfrentados a cuál realizaba mejor trabajo de mercadeo.

Trump era un verdadero “showman” y el programa excelente ejemplo de cómo mercadear cualquier producto. El viernes pasado, ambos jefes de Estado y exactores tuvieron un enfrentamiento verbal ante las cámaras que provocó el estupor de los televidentes.

La dignidad del Despacho Oval de la Casa Blanca quedó por los suelos. Más como ambos fueron actores, espero que haya un segundo episodio con mejor actitud por ambas partes. Recordemos que Trump, hoy uña y carne con Elon Musk, había demandado a su red X (antes Twitter) cuando le fue prohibido su acceso a esta luego del asalto al Capitolio. Como dice un refrán “Ellos son blancos y se entienden”.

Zelenski da gracias a Presidente de EE.UU.

Quizás antes de lo esperado, las relaciones pueden mejorar, pues a pesar del encontronazo y la humillación sufrida, el presidente Zelenski escribió un mensaje en su cuenta de X dando las gracias a Estados Unidos por su apoyo. Asimismo, decía “Gracias al presidente de Estados Unidos, al Congreso y al pueblo estadounidense”.

Ronald Reagan: primer actor Presidente de EE.UU.

Durante las décadas de 1930, 40 y 50, Ronald Reagan fue importante actor de cine. Trabajó luego en televisión. Era asimismo un hombre político y en 1981 logró la presidencia de su país. Por sus logros, su mandato se conoció como la Era Reagan. ¿Podrá Trump emular a Reagan o será el “Ugly American” que proyectó en la reunión con Zelenski? Ese “Ugly American” que ya había quedado en el olvido.

¿Quién era el “Ugly American”?

Por largo tiempo se calificaba de “Ugly American” al americano que, mientras visitaba otro país, aunque también en el suyo propio, proyectaba desprecio hacia sus habitantes, actuando de manera arrogante.

Esa imagen fue desapareciendo y así por igual dicho término hasta que la actitud del presidente Trump ante el presidente Zelenski la trajo de vuelta. Confiemos que el americano común y corriente no se contagie de dicha arrogancia.