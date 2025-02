En el fundo familiar de Los Hermanos Heredia

El domingo pasado estuve en la velación que cada año realiza la familia Heredia, en honor al Espíritu Santo, cuya devoción se inició en el año 1964, cuando un señor que vendía imágenes le ofreció en venta a Pablo Heredia la imagen de ese santo, siendo muchachos.

Cuenta Juan, que junto a Pablo y Guadalupe (Nenito) Heredia integran el conjunto musical sonero Los Hermanos Heredia, que poco a poco esta actividad fue creciendo, planificando novenas con el fin de recaudar fondos para brindar café y comida, en la que su madre Cristina Abad, fallecida, era la responsable de repartir dichas novenas en diferentes jóvenes del barrio.

A 61 años de su fundación todavía se mantiene vivo el legado generacional de esta tradición en la que participan, además, otros portadores que se dan cita cada año poniendo su granito de arena para sentirse parte de esta celebración. Hubo priprí o palo echao, palos cañuto, salves, congos y son que disfrutaron los seguidores del grupo sonero, familiares y vecinos del entorno familiar, en su patio inmenso, ubicado en Los Cletos, Villa Mella.

Los Hermanos Heredia también tocan priprí y con ellos disfrutamos en mi hogar en años anteriores celebrando el Día Nacional del Folklore, el Día Mundial del Folklore y el Día del Patrimonio Nacional porque, hasta ahora y que yo sepa, es el grupo que se ha mantenido vigente esta música y baile, que no debe confundirse con el conjunto musical “priprí”, que es el que acompaña la mangulina, el carabiné y otros ritmos sureños con el balsié parado (no acostado), el acordeón, güira y pandero (se le ha agregado la tambora). Hasta el próximo año, me avisan con tiempo para colocar la fecha en mi agenda de Folklorifiesta, para llegar cuando despunte el alba y salir en el ocaso.