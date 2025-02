"Debí tirar más fotos": el duelo según la canción del momento

Hay muchas maneras de fortalecer el turismo. El deporte, como el golf, es una buena manera de hacerlo, más aún cuando se puede hablar de un destino con tan buenos escenarios para practicarlo, como lo es República Dominicana.

Vivimos en una época nostálgica. Entre la juventud, a veces es difícil escapar Al deseo de recuperar los “años perdidos” como consecuencia de la pandemia de hace ya casi cinco años. Los más adultos anhelan volver a su juventud, cuando las oportunidades eran más y las responsabilidades eran menos.

Tal vez por eso las letras “Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude…”, de Bad Bunny, se han apoderado de las redes sociales. ¿Qué nos dice esta canción sobre el duelo?

Sufrir pérdidas es inevitable. Puede ser una persona, una mascota, una relación, un trabajo o hasta un objeto a simple vista insignificante. Sin embargo, una pérdida no significa el final del vínculo.

Según las cuatro tareas del duelo de J. William Worden, la persona que sufre la pérdida toma control de su propio proceso, el cual consiste en aceptar la realidad de la pérdida, procesar el dolor asociado a la misma, adaptarse a la ausencia de lo perdido y, por último, transformar la memoria de la pérdida para darle un nuevo sentido a la vida, integrando la experiencia dentro de nuestra narrativa personal.

Una lección

Volviendo a la canción, vemos al artista en los zapatos de alguien que reconoce la realidad de su pérdida (Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó), que se permite experimentar el dolor que esta le provoca (Yo veo tu nombre y me salen suspiro’), que navega la ausencia de la persona a la que perdió (Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van / Disfrutando de noche’ de esas que ya no se dan) y que transforma su arrepentimiento por no haber guardado más momentos ni expresado cariño (Debí tirar más fotos de cuando te tuve / Debí darte más beso’ y abrazo’ las vece’ que pude) en una lección (Cada uno de ustede’ significa mucho para mí / Así que, vamo’ pa’ la foto, vengan pa’cá). En caso de sentir dificultades en cualquiera de estas fases, siempre es posible acudir a terapia en búsqueda de acompañamiento especializado.