¿Lo sabias? Simios pueden ser capaces de 'leer la mente' intuitivamente

Un experimento aparentemente simple ha demostrado por primera vez que los simios comunican información desconocida en nombre del trabajo en equipo.

Para conseguir golosinas, los simios las señalaban con entusiasmo a los humanos que no sabían dónde estaban, observaron los investigadores, en un estudio que proporciona la evidencia más clara hasta la fecha de que los simios pueden intuir la ignorancia de los demás, una capacidad que se cree que es exclusiva de los humanos.

El trabajo de los investigadores del Grupo de Orígenes Cognitivos y Sociales de la Universidad Johns Hopkins se publicó en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"La capacidad de percibir lagunas en el conocimiento de los demás está en el corazón de nuestros comportamientos sociales más sofisticados, es fundamental para las formas en que cooperamos, nos comunicamos y trabajamos juntos estratégicamente", dijo en un comunicado el coautor Chris Krupenye, profesor adjunto de ciencias psicológicas y cerebrales de Johns Hopkins que estudia cómo piensan los animales.

"Debido a que esta llamada teoría de la mente respalda muchas de las capacidades que hacen que los humanos sean únicos, como la enseñanza y el lenguaje, muchos creen que está ausente en los animales. Pero este trabajo demuestra los ricos fundamentos mentales que los humanos y otros simios comparten, y sugiere que estas habilidades evolucionaron hace millones de años en nuestros antepasados comunes".

Krupenye y el coautor Luke Townrow, un estudiante de doctorado, trabajaron con tres bonobos machos, Nyota, de 25 años; Kanzi, de 43; y Teco, de 13, todos ellos viviendo en Ape Initiative, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y la educación.

Durante el experimento, uno de los bonobos se sentaba con Townrow, uno frente al otro a través de una mesa. El bonobo observaba mientras una segunda persona colocaba una golosina, una uva o un Cheerio, debajo de uno de los tres vasos. A veces Townrow podía ver dónde iba la golosina, a veces no. El bonobo podía tener la golosina si Townrow podía encontrarla.

Ya sea que Townrow viera o no dónde estaba escondida la golosina, decía: "¿Dónde está la uva?" y luego esperaba 10 segundos. Si había visto que se escondía la golosina, durante los 10 segundos el simio normalmente se quedaba quieto y esperaba la golosina. Pero cuando Townrow no había visto dónde estaba escondida la golosina, el simio señalaba rápidamente la taza correcta, a veces de forma bastante demostrativa.

"Sus dedos apuntaban directamente a través de la malla: estaba claro lo que intentaban comunicar", dijo Krupenye. "Uno, Kanzi, que estaba muy motivado por la comida, señalaba repetidamente en ciertas fases del experimento; golpeaba varias veces para llamar nuestra atención y era bastante insistente al respecto".

El trabajo es el primero en replicar en un entorno controlado hallazgos similares en la naturaleza que sugieren que los chimpancés vocalizan para advertir a los compañeros de grupo ignorantes sobre amenazas potenciales, como una serpiente.

RASTREAN LA IGNORANCIA DE SUS COMPAÑEROS

"Predijimos que si los simios realmente rastrean la ignorancia, cuando sus compañeros carecían de conocimiento señalarían con más frecuencia y más rápidamente y eso es exactamente lo que hicieron", dijo Krupenye.

"Los resultados también sugieren que los simios pueden tener simultáneamente dos visiones del mundo en conflicto en su mente. Saben exactamente dónde está la comida y, al mismo tiempo, saben que la visión de la misma situación de su compañero carece de esa información".

A continuación, el equipo trabajará para explorar más profundamente las motivaciones de los simios y cómo piensan sobre las mentes de otros individuos.

"Lo que hemos demostrado aquí es que los simios se comunican con un compañero para cambiar su comportamiento", dijo Townrow, "pero una pregunta clave abierta para futuras investigaciones es si los simios también señalan para cambiar el estado mental de su compañero o sus creencias".