Desempolvando libros

Emma está asombrada, no comprende cómo es que seguimos gozando del fresquito del norte, ya casi en vísperas del Miércoles de Ceniza. Yo no hago más que decirle que le dé gracias a Dios, pues parece que el cacareado cambio climático nos está favoreciendo, al menos en cuanto a la temperatura.

Emma es desconfiada por naturaleza y no la culpo, en el Caribe nada se puede descartar. Así como puede cambiar el clima, puede curarse la enfermedad más peligrosa con alguna poción ancestral. En todo caso, mi factótum está dedicada a su acostumbrada limpieza anual. Anda echándome en cara la cantidad de libros que he coleccionado, dice que ¡solo sirven para acumular polvo! Yo no le replico. Solo lamento en mi fuero interno que mucha, pero mucha gente, ya considera los libros objetos pasados de moda, casi dignos de colocar en museos.

En mi opinión a los libros les va a suceder lo mismo que a la radio. A pesar de toda la tecnología, la radio sigue tan campante y la gente escucha las noticias, los chismes y las discusiones políticas en estos aparatos. Los libros continuarán imprimiéndose y se seguirán leyendo. A pesar de que, en nuestro país, cada vez hay menos librerías y no existen editoriales. Pero la tecnología facilita el envío del material escrito a lugares en donde los convierten en éxitos editoriales, los que se pueden encargar fácilmente y llegan a la misma puerta de nuestros hogares. Así que Emma tendrá que seguir velando por mis libros y, a lo mejor, se ponga ella la tarea de leer algunos.