En los primeros meses del año, por lo regular, hay personas que ponen en agenda sus deseos. A veces se sientan a esperar que una varita mágica se los cumpla porque lo que tienen son puros sueños. No hay un plan de acción que les encamine hacia el logro de lo que buscan. Por ello la importancia de saber qué es lo que realmente tenemos. Si son sueños que se tienen, la “solución” es irse a la cama a dormir, pero si son planes certeros los que desarrollamos para buscar un propósito, la respuesta es pararse de la cama a trabajar duro para alcanzarlo.

Una pregunta para reflexionar

La interrogante que da vida al título de esta columna se la hice a mi querida amiga Graciela, a quien le pedí permiso para escribir estas líneas basándome en su caso particular. No tuvo objeción. Así que, les cuento que cuando nos felicitamos por el nuevo año, ella misma me dijo: “Yo quiero que el Señor me ayude a que se me cumplan mis sueños”. Varias preguntas asaltaron mi mente, pero me limité a realizarle una que al mismo tiempo me diera varias respuestas. ¿Tienes sueños o planes? Ella se reía a carcajadas y cuando pudo me respondió: “¡Ay no!, sólo estoy soñando, pero ahora que lo pienso es cierto, tengo que crear un plan para lograr lo que quiero”.

Sueños fabulosos

En lo que ella se plantea cómo obtener lo que desea, quise trasladarla a una ciudad fabulosa en donde sí se puede tener sueños y concretarlos sin mover un dedo. Allí no hay que matarse para conseguir un buen empleo, si es eso con lo que sueñas, pues hasta basura que recojas en la calle, es un trabajo bien remunerado y de reconocimiento. Si por el contrario, lo que quieres es emprender, hay múltiples maneras de hacerlo con garantía de éxito. Si se trata de una casa propia, los planes de vivienda que hay en esta ciudad fabulosa son para todos y de manera asequible, porque la misión de las autoridades es que todos los residentes en este lugar fabuloso tengan calidad de vida. Hasta los anhelos que puedas creer más vanos, se hacen realidad en esta comunidad en la que desde pequeños motivan a los infantes a ser buenos ciudadanos, a comprometerse en la búsqueda del buen desenvolvimiento de la sociedad y a entender que cuando todos tienen el mismo norte, el éxito está asegurado en cualquier área que te lo plantees.

¡Y al despertar!

Cuando Graciela despertó de su sueño vivido en aquella ciudad fabulosa, cayó en cuenta de que reside en un país donde hay que tener planes contundentes y realizables para poder llegar a esas metas que nos proponemos y, que en ocasiones creemos que se concretarán solas. Nunca ha sido ni será así, así que vamos a dejar de ser tan soñadores y fajémonos a preparar las estrategias para triunfar.