El desánimo de enero

Es difícil describir el estado de ánimo que se apodera de la gente, al entrar enero y tener que enfrentar, no solo las deudas en que incurrieron en los días de jolgorio, sino también los gastos mensuales, que sin misericordia siguen presentándose, sin dar tregua ni vacaciones.

Emma se queja y se vuelve a quejar, ya más parece una canción de esas de raperos, que están de moda.

Para colmo, ahora dizque la gasolina subirá de precio por no sé qué conflicto en el Golfo Pérsico, el tal conflicto redundará en que suban los precios de los alimentos y de todo lo demás, incluida la luz eléctrica.

Como si fuera poco, sigue el racionamiento de agua, con las presas a punto de desbordar. ¿No será que el negocio de los camiones distribuidores de agua, para los sectores de clase media y alta, resulta en pingües beneficios?

Ojalá se nos aclare el horizonte y el ánimo mejore. Echo de menos las carcajadas de Emma y sus picantes chismes, recogidos por el vecindario.

Con el ánimo abatido, no ha conversado con sus contertulios habituales, no tengo idea de ningún chisme en las altas esferas, no ha vuelto a conferenciar con su amigo el astrólogo de Villa Mella, ni siquiera con la comadre que la entera de los acontecimientos a pie de calle. La vida con desánimo se vuelve demasiado monótona. Tiene que suceder algo emocionante para que nos reanimemos y ¡mi factótum vuelva a su ser habitual!