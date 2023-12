Sé que muchos de ustedes conocen a alguien a quien se le puede poner este mote. Puede ser de la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo…, pero creo que todos en algún momento hemos lidiado con esto. No es nada agradable. La ‘gatica’ de María Ramos, que es la que tira la piedra y esconde la mano, la vemos haciendo cosas y echándole la culpa a otro o haciéndose la desentendida, como bien lo dice su definición. En la política estamos viendo a muchos personajes con este tipo de actuación y, sin duda alguna, eso no nos ayuda a avanzar como nación porque no hay a quién echarle la culpa y, por supuesto, no habrá régimen de consecuencia, aquí que hay poco de éste.

Un paseíto sin ‘gatica’

Para ver cómo se vive en una ciudad fabulosa sin este personaje, me di una vueltita por allí, donde sorpresivamente, todo el mundo se hace responsable de sus actos. La honestidad y la sinceridad abundan como norma número uno en aquel lugar. Hay razones poderosas para ello: una se basa en la formación de hogar que reciben sus habitantes, otra en el buen sistema educativo con que cuenta la comunidad, y no puede faltar el punto más importante: las consecuencias que se pagan cuando alguien no asume la responsabilidad de sus errores.

Creando buenos actores

En aquella ciudad fabulosa noté que todos los actores que juegan un papel importante para evitar que existan ‘gaticas’ de María Ramos, trabajan en armonía para que todo salga bien. Los padres están preparados para asumir su rol de crear las bases para que sus hijos sean personas de bien, responsabes y comprometidos. Con ese trípode de formación se van a la escuela donde los maestros son respetados por sus alumnos, gracias a que hay un sistema educativo funcional que les permite, no sólo tener las herramentas para una buena enseñanza, sino también las competencias necesarias para lidiar con los estudiantes, no importa la condición o comportamiento que tengan.

Triste regreso

Les juro que no quería volver de ese paseíto sin ‘gatica’, pero el escándaloso resultado del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, conocido como Pisa, me trajo de vuelta a ver cómo los llamados a dispensar una buena educación en el país, en vez de apretarse los pantalones y transformar el sistema en uno que funcione sin necesidad de despilfarrar tanto dinero en nada, lo que hacen es actuar como la ‘gatica’ de María Ramos, que tira piedra y esconde la mano.